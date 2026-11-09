Las ayudas de la Diputación de Teruel para la mejora de multiservicios llegan a 68 ayuntamientos

Tienda multiservicios. - DPT

TERUEL 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas de la convocatoria de la Diputación de Teruel para el equipamiento y conservación de multiservicios llegan a 69 ayuntamientos.

Los consistorios dedican estos fondos a materias como la climatización y la eficiencia energética, equipamiento hostelero y comercial, adaptación a nuevas normativas y digitalización o mantenimiento de infraestructuras, entre otras.

Tal y como recoge la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (BOPTE), se destinan 89.652,58 euros a actuaciones en 69 multiservicios rurales de la provincia.

Entre las actuaciones financiadas destacan, por ejemplo, los cambios en climatización y eficiencia energética, con la instalación de aires acondicionados, toldos y estufas de pellets, en localidades como Alacón, Torrelacárcel, Celadas, Bañón o Valbona.

También se recoge la mejora de equipamiento hostelero y comercial, con la adquisición de vitrinas expositoras, lavavajillas industriales, freidoras y cámaras frigoríficas, en municipios como Monforte de Moyuela, Corbalán, Lledó, Camañas, Arens de Lledó o Cañada de Benatanduz.

Los ayuntamientos también utilizan estos fondos para la adaptación a nuevas normativas y digitalización, como la incorporación de sistemas de facturación electrónica y cajas registradoras adaptadas a la normativa, en Visiedo y Jorcas.

En Cuevas Labradas destinarán los fondos a la instalación de sistemas de extinción de incendios y otros al mantenimiento de infraestructuras, tales como trabajos de pintura de fachadas en Riodeva, renovación de colchones para el alojamiento municipal de La Cerollera o la instalación de un generador eléctrico en Abejuela.

Para el diputado delegado del área, Javier Ciprés, "el principal objetivo de esta convocatoria es asegurar la continuidad de estos espacios que integran servicios fundamentales, como tiendas de productos básicos, bares municipales y cafeterías, y son clave para garantizar el suministro de bienes esenciales, impulsar la economía local y frenar la despoblación en los pequeños municipios turolense".