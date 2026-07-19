El Ayuntamiento activa este lunes la alerta naranja del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor

Paseo de la Independencia de Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza activará este lunes 20 de julio la alerta naranja del Plan Municipal de Emergencias por ola de ante las altas temperaturas que se esperan en la ciudad en los próximos días.

La previsión es que este nuevo episodio de calor se prolongue hasta el próximo viernes 25, por lo que, en principio, y en función de la previsión meteorológica diaria, la alerta se mantendrá activa desde este lunes a las 8.00 horas hasta el viernes 24 de julio a las 23.59 horas, si bien se revisará, prolongará o modulará en función de posibles cambios meteorológicos.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el termómetro podría alcanzar durante esta semana máximas de hasta 44 grados, y mínimas de 24, con una sucesión de días extremadamente calurosos y noches tropicales.

PISCINAS MUNICIPALES CON PRECIOS REDUCIDOS

Entre las medidas adoptadas para estos casos, se reduce el precio de la entrada individual de las piscinas municipales, siempre que se adquiera en taquilla. Las tarifas, mientras permanezca activado el Plan Municipal de Emergencias por ola de calor, serán de 2,50 euros para adultos y 2 euros para menores de edad y para pensionistas.

Esto supone un importante descuento respecto a los precios habituales, que oscilan entre los 2,60 y los 4 euros de lunes a viernes, y entre 2,80 y 4,70 euros los fines de semana y festivos.

Además, el Ayuntamiento ha habilitado la red municipal de refugios climáticos, que pone a disposición de la población más sensible espacios en los que poder cobijarse en los momentos en los que el calor pueda ser, incluso, un riesgo para la salud.

A los centros de convivencia de personas mayores y los centros cívicos de la ciudad se suman, entre otros edificios municipales, la sede de la Oficina de Medio Ambiente en Casa Jiménez.

Asimismo, las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza son también espacios en los que refugiarse, en sus horarios de apertura, mientras se hace uso de sus diferentes propuestas y actividades. En total, son más de 60 equipamientos municipales, de diferente tipo, que están disponibles en su horario de apertura para que la ciudadanía que lo desee pueda resguardarse del calor.

Ya se han señalizado los accesos a estos refugios, para darlos a conocer y que los ciudadanos sepan que pueden utilizarlos como espacio de refresco.

CAMPAÑA INFORMATIVA Y PERSONAS MAYORES

Como cada año, se ha llevado a cabo una campaña informativa con folletos y en redes sociales, dirigida a toda la población, con consejos y medidas de autoprotección frente al calor.

Asimismo, el Área de Políticas Sociales contactará con las personas mayores más vulnerables que son usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia, para trasladarles las recomendaciones básicas de cuidado de la salud frente al calor, para que las tengan muy presentes durante estos días.

Los centros de convivencia para mayores actuarán, una vez más, como refugios climáticos donde protegerse del calor. Enlace de listado de refugios climáticos: https://www.zaragoza.es/sede/portal/verano/calor?open=refugi...

REFUERZO DE LA RED DE AGUA PÚBLICA

La hidratación es una de las claves de autoprotección en períodos de altas temperaturas. El Servicio de Infraestructura Verde ha reforzado en los últimos años la red de agua pública y elementos de confort climático de la ciudad, con especial foco en la llegada de las altas temperaturas de verano.

Como novedad, este año se han puesto en marcha tres dispensadores de agua fresca en el Balcón de San Lázaro, el Frente Fluvial y el Parque Grande José Antonio Labordeta, que se suman a un amplio número de actuaciones acometidas desde 2024 para facilitar la hidratación, el juego y el descanso a la sombra en el espacio público.

Los nuevos dispensadores, fabricados en acero inoxidable, tienen capacidad de refrigeración de 45 litros a la hora (9 litros en continuo), con temperatura de salida regulable entre 7 y 14ºC. Además, están plenamente adaptados para niños y personas con movilidad reducida, y nacen con una vocación doble: ofrecer agua de calidad y reducir la huella de carbono asociada a los envases de un solo uso. Además, incorporan sistemas antivandálicos.

Este impulso se apoya en el estudio sobre la ubicación y distribución de fuentes de boca realizado en 2024, que ha permitido inventariar y caracterizar las 697 fuentes municipales --aproximadamente el 75% en vía pública y el 25% en parques y jardines--, incluyendo tomas de potable y saneamiento, tipologías, estado y necesidades.

Con esa base técnica, el Ayuntamiento ha planificado intervenciones más precisas, priorizando reparaciones, renovaciones y nuevas instalaciones allí donde la demanda vecinal y la disponibilidad técnica lo aconsejaban. Fruto de ese diagnóstico, se han ejecutado nuevas fuentes de boca en barrios con déficit detectado.

En 2024, el barrio de Las Fuentes incorporó siete nuevas unidades en plaza Santa Rosa de Lima, plaza Monasterio San Vitorián, plaza Nuestra Señora del Portal, Florentino Ballesteros, Monasterio de la Rábida, Monasterio de Guadalupe y plaza de la Convivencia.

En 2025, Valdespartera sumó ocho fuentes más, fruto de una larga reivindicación vecinal, en plaza de la Bámbola, plaza Cantor de Jazz, plaza Edad de Oro, glorieta de la Sabina, plaza del Hombre Invisible, plaza Mary Poppins, plaza Señora Miniver y plaza Nanuk el Esquimal.

PULVERIZADORES DE AGUA Y REMOJACHICOS

Más allá del agua de consumo directo, la ciudad ha ampliado los puntos de refresco para mitigar los efectos de las olas de calor y crear microespacios de confort. Tras la primera instalación en 2024 en la calle Duquesa Villahermosa (junto a Delicias), en 2025 se ejecutaron cuatro más en plaza Albada, plaza Donante de Órganos, Andador Luis Puntes y Bulevar Corredor Verde. Estos elementos, que ya están funcionando, complementan la red de fuentes y sirven como refugios puntuales en jornadas de altas temperaturas. El componente lúdico y familiar también ha avanzado con la incorporación de juegos infantiles de agua.

En 2024, a solicitud vecinal, se instaló un "Remojachicos" en el Parque de la Tolerancia (Actur), y en 2025 se sumó una nueva actuación en la plaza Bámbola, de Valdespartera, aportando opciones de juego y refresco seguro para la infancia durante los meses más calurosos.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Ciudad y se coordinan dentro del Plan Municipal de Protección Civil por olas de calor.

Toda la información relativa a altas temperaturas se ha actualizado en un portal en la web municipal, donde se pueden descargar consejos, conocer la ubicación y horarios de los refugios climáticos, el mapa de fuentes de agua potable de la ciudad o el visor de sombras. Diferentes herramientas con las que la ciudadanía pueda adoptar medidas para protegerse de forma más adecuada del calor.

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que extremen las medidas de precaución para evitar problemas de salud ante las altas temperaturas. Aunque todas las personas pueden sufrir trastornos ante el exceso del calor, las personas mayores de 65 años, los menores de cinco años, especialmente los bebés, y aquellas que realicen una actividad que requiera mucho esfuerzo físico presentan un mayor riesgo y, por tanto, deben estar especialmente protegidas.

Por ello, desde la Oficina del Mayor, desde los servicios sociales comunitarios y desde el servicio de teleasistencia municipal se va a informar a los usuarios de todas las recomendaciones, mediante cartelería, folletos y atención personalizada. Por otro lado, el Albergue Municipal tomará medidas para garantizar el alojamiento y la correcta hidratación de los usuarios, y les trasladará las oportunas recomendaciones para evitar riesgos.