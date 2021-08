El Ayuntamiento de Albarracín retira hasta 30 toneladas de sedimentos del conjunto histórico, tras las tormentas

ALBARRACÍN (TERUEL), 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albarracín ha retirado hasta 30 toneladas de sedimentos en el conjunto histórico, acumuladas en las calles de esta zona del municipio tras la fuerte tormenta caída hace dos días, que dejó unos 60 litros por metro cuadrado en una hora.

El alcalde de Albarracín, Miguel Villalta, ha señalado que el municipio tiene muchas zonas de barrancos y torrentes y al caer tanta agua en poco tiempo --precipitaciones que comenzaron sobre las 19.00 horas y duraron una hora y media, aproximadamente--, se ocasionaron muchas ramblas, que afectaron a la carretera principal y a las calles más emblemáticas del casco histórico.

En declaraciones a Europa Press, Villalta ha precisado que durante la jornada de este miércoles se ha utilizado maquinaria pesada para retirar este material, recogiendo el camión instalado en la plaza Mayor esas 30 toneladas, si bien en otras zonas del municipio "se ha sacado mucho más, aunque no se ha cuantificado".

El alcalde ha manifestado que la principal afección se ha producido en la residencia de mayores de la localidad, que se inundó en algunas zonas, centro dependiente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, donde viven 50 personas, muchos de ellos dependientes y con pluripatologías.

Según ha expuesto, el agua accedió al interior del edificio por un lucernario que se utiliza como solárium y anegó el comedor, por lo que se trasladó a los residentes a otras zonas donde no había llegado el agua.

Para estas tareas, intervino una brigada municipal, además de que se contó con colaboración ciudadana y de la Guardia Civil. Villalta ha añadido que, tras 24 horas, y gracias a la labor desarrollada por los trabajadores del centro, la residencia volvió a la normalidad.

OTRAS AFECCIONES

La tromba de agua caída también supuso que algunos locales y restaurantes se inundaran, si bien gracias a la colaboración de voluntarios, todo está volviendo a la normalidad. "Lo mejor ha sido la movilización ciudadana", ha apuntado el alcalde, que ha comentado que también resultó anegado el parque y hubo alguna caída de algún árbol en él.

Otros daños se han generado en las huertas, donde "se han caído todas las hortalizas que no estaban protegidas", por el granizo --de uno o dos centímetros de diámetro--, "no de gran tamaño, pero suficiente para cargarse la masa vegetal de huerta", aunque no ocasionara otras afecciones, ha relatado Villalta.

Asimismo, se ha de hacer ahora una limpieza "más minuciosa" para retirar la capa de unos dos centímetros de barro que ha quedado en las calles. "Espero que no haya otros episodios de lluvias, que podrían complicar la labor", con el objetivo de recuperar la normalidad en unas 24 o 48 horas, ha concluido.

GRANIZO EN VILLEL

Por otra parte, el alcalde de Villel, Juan José Gómez Pérez, ha explicado que la localidad ha sufrido este miércoles el granizo, que ha caído hasta del tamaño de una bola de billar, generando daños en canales, coches y tejados.

La tormenta duró unos diez minutos, comenzado, aproximadamente, pasadas las 16.00 horas, y solo fue de granizo. "Rompió algunos tejados", además de dejar "todos los coches abollados" y "algún huerto afectado, no todos porque se concentró más en el núcleo urbano que en otras zonas del término municipal", ha contado.

El alcalde ha indicado que el tamaño del granizo más grande oscilaba entre pelotas de ping pong y bolas de billar, aunque también lo hubo más pequeño. "Rara vez cae aquí piedra tan grande", ha observado en declaraciones a Europa Press.

Ha confiado en que los seguros cubran los daños, si bien el municipio solicitará ayuda a la Diputación de Teruel para intervenir en los caminos, dañados especialmente en la tormenta que sufrió la Villel hace unos días.

"Están algo fastidiados" y desde el Consistorio "no tenemos capacidad para acometer todos", una localidad de 350 habitantes, aunque su población aumenta durante el verano, ha glosado el alcalde.