Ayuntamiento deja de pagar facturas de FCC parques y jardines por no entregar la documentación solicitada

Publicado 07/11/2018 11:56:59 CET

ZARAGOZA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa Artigas, ha anunciado que se dejan de pagar las facturas a FCC parques y jardines desde el mes de agosto al no entregar la documentación requerida para justificar los costes de algunas facturas.

Artigas ha justificado esta medida después de que entre enero y julio de este año haya aumentado el coste del servicio que, en algunos casos es de un 25 por ciento de incremento de diferencia entre el 1.048.000 euros de las facturas de enero y los 1.250.000 euros de junio. Ha reconocido que el aumento del mes de julio "era esperado" por las horas extra ante la fuerte tormenta del día 13.

Desde enero de este año la empresa FCC continúa con la prestación de este servicio a petición del propio Ayuntamiento después de que la contrata venciera el 31 de diciembre de 2017 y el pliego de la nueva licitación todavía está pendiente de resolución en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA).

"Ante las sospechas se ha pedido más información de las facturas, los costes de personal, entre otros requerimientos de enero a julio y que se adjunte en cada entrega mensual desde agosto", ha manifestado.

Artigas ha lamentado que la empresa no solo no ha enviado la información, sino que tampoco ha cumplido los plazos de entrega, que han vencido hace un mes y por eso se ha decidido suspender pagos a FCC hasta que aporte la documentación.

"No entendemos el por qué y eso nos hace incrementar las sospechas de esta empresa que ha cometido irregularidades como certificaciones de trabajos no realizados o fingir que había más árboles de tamaño grande de los que en realidad había".

NÓMINAS

En rueda de prensa, Artigas ha reiterado tajante que "el Ayuntamiento suspende pagos a FCC y hasta que no entreguen la documentación justificativa no se pagarán las facturas", que son reconocimientos de obligación al no haber contrato y que se han abonado hasta el mes de julio.

Artigas ha detallado que esta decisión se adopta desde la Concejalía de Movilidad y Medio Ambiente con el visto bueno de la Consejería de Economía y Cultura y ha agregado que "se ha tramitado la devolución de las facturas de agosto".

Ha confiado en que esta decisión no afecte al pago de las nóminas de los trabajadores y ha reiterado que "es responsabilidad de la empresa entregar la documentación que obra en su poder".

Ha apremiado a FCC a entregarla "mañana mismo porque los plazos ya se han dado y se han incumplido desde hace un mes". "Esa falta de información nos hace aumentar las sospechas dadas las malas prácticas de la empresa".

Artigas ha concluido al sentenciar que el ayuntamiento "no pagará ni un euro hasta que no presenten toda la documentación".