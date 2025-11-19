El Ayuntamiento de Fraga acomete la renovación de la red de saneamiento de la calle Bujaraloz

FRAGA (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

Las obras de renovación integral de la red de saneamiento en la Calle Bujaraloz de Fraga han dado comienzo esta semana. Esta actuación, que ejecuta Construrrea S.L. y cuyo importe ronda los 9.000 euros, se considera prioritaria para solventar los problemas de antigüedad y deterioro que presentaba la red de saneamiento de esta vía, garantizando un servicio eficiente y poniendo fin a filtraciones que se venían produciendo en los últimos meses.

La intervención consiste en la sustitución de las tuberías antiguas por nuevas conducciones, incluyendo las acometidas domiciliarias. Asimismo, esta obra también permite renovar en su totalidad el pavimento de las escaleras que configuran la calle Bujaraloz, que sufrían un deterioro evidente debido a que hacía décadas que no se actuaba sobre ellas de forma integral.

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha valorado que "esta mejora en la red de saneamiento es una demanda que nos trasladaron los vecinos de estas calles cuando aparecieron las primeras filtraciones hace unos meses, y tan pronto como ha sido posible se ha actuado para corregir este problema".

"Seguimos apostando y trabajando por el Casco Histórico con nuevos servicios como el cine municipal, que abrirá en diciembre, y nuevas obras como la nueva plaza en la calle Mayor que licitamos hace unos días o los futuros Jardines Carmen Costa, que serán una realidad esta legislatura", ha asegurado Gramún.

Por su parte, la concejal de Urbanismo, Esther Rubio, ha explicado que "se trata de una obra importante para los vecinos de la zona, ya que, además de mejorar la estética de la calle, también se subsanan las filtraciones que han venido afectando a esta calle y a su entorno durante los últimos meses".