El Ayuntamiento de Huesca adelanta la traca final de fiestas de San Lorenzo por la alerta rojo plus de incendio forestal

HUESCA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha decidido adelantar la quema de fuegos artificiales y la traca final de fiestas de San Lorenzo por el nivel de alerta rojo plus por riesgo de incendios forestales que se activará a las 00.00 horas.

De este modo, el tradicional espectáculo de pirotecnia que marca el cierre de las fiestas laurentinas se adelanta a las 23.45 horas, en lugar de las 24.00 horas y se mantiene el emplazamiento en la plaza de Navarra.

Esta decisión viene avalada por el cumplimiento de la normativa del Gobierno de Aragón, no obstante al tratarse de un núcleo urbano y contar con el refuerzo del servicio de bomberos, "no existe riesgo para la población", ha asegurado el Ayuntamiento oscense.