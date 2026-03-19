El Ayuntamiento de Huesca impulsa el XII Ciclo de Música Sacra con apoyo económico a las corales participantes

El Área de Cultura costea este año la participación de las tres corales del ciclo --Coral Oscense, Ars Musicae y Ars Nova-- tras recoger la petición formulada por la cofradía en una sesión de 'Tu concejal te escucha' - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha presentado el XII Ciclo de Música Sacra organizado por la Cofradía del Santo Cristo del Perdón, una cita ya consolidada dentro de la programación cultural vinculada a la Semana Santa oscense y que se celebrará en la Iglesia de Santo Domingo y San Martín. Esta edición incorpora como principal novedad la colaboración económica municipal, que permitirá sufragar la participación de las tres corales encargadas de desarrollar el ciclo.

La iniciativa cuenta este año con el respaldo del Área de Cultura del consistorio, que asumirá el coste de las actuaciones de la Coral Oscense, el Coro Ars Musicae y el Coro Ars Nova de Alerre. Esta medida responde a la petición que la propia cofradía trasladó al Ayuntamiento durante una de las sesiones del programa municipal "Tu concejal te escucha", un espacio de participación ciudadana destinado a recoger propuestas del tejido asociativo de la ciudad.

La presentación del ciclo ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Huesca y ha contado con la participación de la concejal de Cultura, Sonia Latre; el secretario de la cofradía, Carlos Mored; la directora de la Coral Oscense, Elisa Betrán; y la integrante del Coro Ars Musicae Aurora Gabarre. Durante el acto se ha destacado la importancia de esta colaboración institucional para reforzar una actividad cultural que, año tras año, acompaña los días previos a la Semana Santa.

Desde el área municipal de Cultura se ha subrayado que este apoyo supone un paso más en el respaldo del consistorio tanto a la Semana Santa de la ciudad como al trabajo que desarrollan las agrupaciones corales y musicales del territorio. En este sentido, se ha puesto en valor que el ciclo contribuye a preservar, difundir y acercar a la ciudadanía una manifestación artística de gran valor patrimonial, cultural y espiritual.

Por su parte, la Cofradía del Santo Cristo del Perdón ha destacado la continuidad de una propuesta que alcanza su duodécima edición y que combina la música sacra con las celebraciones litúrgicas en torno al triduo dedicado al Cristo del Perdón. El objetivo de este ciclo es reivindicar la riqueza de este repertorio musical y realzar, a través de él, el sentido y la solemnidad de estas fechas señaladas en el calendario religioso de la ciudad.

UN PROGRAMA QUE UNE MÚSICA Y LITURGIA

El ciclo comenzará el próximo 28 de marzo, Sábado de Dolor, a las 18.00 horas, con un concierto sacro a cargo de la Coral Oscense, dirigida por Elisa Betrán. La formación interpretará un repertorio compuesto por obras breves que recorrerán distintas etapas históricas, desde el Renacimiento hasta la actualidad, incluyendo también piezas de compositores españoles contemporáneos. El concierto concluirá con la interpretación del "Miserere", obra del maestro José María Llorens dedicada al Cristo del Perdón.

La programación continuará el 29 de marzo, Domingo de Ramos, a las 20.00 horas, con la celebración de la Eucaristía con homilía, oficiada por el reverendo Lorenzo Naya Sarasa, en el mismo templo donde se desarrollan las actividades del ciclo.

El 30 de marzo, Lunes Santo, a las 20.00 horas, tendrá lugar una nueva celebración eucarística con acompañamiento musical del Coro Ars Musicae. Posteriormente, a las 20.40 horas, esta agrupación ofrecerá su concierto sacro bajo la dirección de Carlos Gascón. Desde la formación han querido destacar la relevancia de conservar y difundir el patrimonio musical vinculado a la música sacra, que incluye piezas que en muchas ocasiones no forman parte habitual de los programas musicales actuales. Su propuesta para esta edición plantea un recorrido por obras que abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XX, con composiciones de grandes autores de la historia de la música.

El ciclo concluirá el 31 de marzo, Martes Santo, a las 20.00 horas, con la celebración de la Eucaristía acompañada por el Coro Ars Nova de Alerre, dirigido por Conrado Betrán, que interpretará una misa gregoriana. Al finalizar la ceremonia se procederá a la imposición de medallas a los nuevos cofrades, un gesto simbólico de bienvenida a la hermandad, y se realizará la bendición de medallas, túnicas y nuevos enseres.

Además de su participación en este ciclo, el Coro Ars Nova será también el encargado de aportar la solemnidad musical al encuentro entre el Santo Cristo del Perdón y la Dolorosa durante la procesión del Jueves Santo, uno de los momentos más significativos de la Semana Santa oscense.

El Consistorio oscense reafirma su respaldo a la Semana Santa de la ciudad como una manifestación profundamente arraigada en la vida social y cultural del municipio. La colaboración con el ciclo de música sacra permite, además, fortalecer la programación cultural de estas fechas y contribuir a la conservación y difusión de expresiones artísticas vinculadas al patrimonio musical y religioso de Huesca.