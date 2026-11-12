El Ayuntamiento de Huesca incorpora una nueva barredora para la limpieza viaria

El vehículo, que ha supuesto una inversión de 264.041 euros, cuenta con tres cepillos, un sistema de aspiración y una capacidad de 5 metros cúbicos. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nueva barredora se ha incorporado al servicio de limpieza viaria de Huesca y ya está trabajando en las calles de la ciudad. El vehículo, adquirido por el Ayuntamiento a través de GRHUSA, ha supuesto una inversión de 264.041,60 euros, IVA incluido.

Se trata de una barredora de aspiración diésel con una capacidad de 5 metros cúbicos y tres cepillos, uno de ellos frontal, que puede desplazarse hacia ambos lados para facilitar la limpieza de diferentes zonas de la vía pública. Dispone de un sistema de barrido mecánico combinado con aspiración, con una anchura de trabajo de al menos 3,5 metros.

La nueva máquina cuenta también con un sistema de recuperación de agua, una tolva de residuos de acero inoxidable y un dispositivo automático para la limpieza de la propia tolva y de la turbina de aspiración. Tanto los cepillos como la boca de aspiración pueden regularse desde la cabina para adaptarse a las necesidades de cada trabajo.

El vehículo incorpora una cámara trasera y otra situada en la boca de aspiración, así como una pantalla digital que facilita al conductor el control de las operaciones de limpieza. Su motor diésel cumple la normativa de emisiones Euro VI.

La incorporación de esta barredora permitirá mejorar el servicio diario de limpieza y atender necesidades puntuales, como la recogida de hojas durante el otoño o los trabajos extraordinarios que se realizan con motivo de las fiestas de San Lorenzo.

Hasta ahora, para hacer frente a estos trabajos era necesario alquilar maquinaria de forma puntual; ahora, al disponer de un vehículo propio, el Consistorio oscense podrá atender estas necesidades sin tener que recurrir a nuevos alquileres, lo que supondrá un ahorro económico que permitirá amortizar progresivamente la inversión realizada.