El Ayuntamiento inicia la licitación para la reforma integral del quiosco del parque de la Aljafería

Recreación de cómo quedará el nuevo quiosco del parque de la Aljafería. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza está a punto de iniciar el proceso de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, del proyecto de reforma del quiosco del parque de la Aljafería, una actuación impulsada desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad que permitirá recuperar este espacio al aire libre del distrito de La Almozara.

El presupuesto base de licitación asciende a 249.880,25 euros --IVA incluido--. Los pliegos se publicarán próximamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, abriéndose a partir de ese momento un plazo de 20 días naturales para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas.

El proyecto responde a una demanda histórica del tejido vecinal y supone la recuperación de un equipamiento que estaba en mal estado. El quiosco del parque de la Aljafería, concebido originalmente en 1992, sufría un importante deterioro en su estructura que obligó a su precinto, tras detectarse un estado avanzado de degradación, especialmente en la cubierta.

Esta situación llevó a la decisión de demoler los elementos dañados, conservando la plataforma del escenario y las cimentaciones existentes, con el objetivo de abordar una renovación integral adaptada a las necesidades actuales.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha destacado la relevancia de esta actuación para el barrio: "La reforma del quiosco del parque de la Aljafería es mucho más que una intervención arquitectónica. Es una apuesta por recuperar un espacio de encuentro, cultura y convivencia para La Almozara, que durante años ha sido un referente para sus vecinos".

Gaudes ha subrayado además el carácter participativo del proceso: "Uno de los aspectos más importantes de este proyecto es que el diseño final es fruto del consenso con el vecindario. Hemos escuchado sus propuestas para conseguir un resultado que no solo sea funcional y sostenible, sino también sentido como propio por quienes viven y disfrutan este parque cada día".

NUEVA ESTRUCTURA Y CUBIERTA

La intervención que ahora sale a licitación se centra en la construcción de una nueva estructura y cubierta, concebidas como un elemento contemporáneo que dialoga con el entorno natural del parque. El diseño apuesta por una pieza ligera y abierta, que mantenga la esencia del quiosco como espacio cubierto pero plenamente integrado en el paisaje.

Uno de los principales objetivos del proyecto es reforzar la conexión con el entorno verde. La nueva cubierta, de tonalidad y textura cuidadosamente seleccionadas, se plantea como un elemento que se funde visualmente con las copas de los árboles, generando una sensación de ligereza y continuidad con la naturaleza. Los pilares, dispuestos de forma inclinada, evocan el lenguaje orgánico de los troncos, contribuyendo a esa integración paisajística.

La versatilidad funcional es otro de los ejes del proyecto. La nueva configuración permitirá acoger diferentes tipos de actividades, desde eventos de pequeño formato bajo la cubierta hasta espectáculos de mayor escala, con el público situado en la explanada adyacente. La mejora de la visibilidad y la eliminación de obstáculos facilitarán un uso más flexible y adaptado a las necesidades culturales del distrito.

INSPIRACIÓN EN EL PALACIO DE LA ALJAFERÍA El componente simbólico también tiene un peso destacado en el diseño. La cubierta se inspira en los casetones del Salón del Trono del Palacio de la Aljafería, reinterpretando sus formas geométricas a través de un lenguaje contemporáneo. Este guiño al patrimonio histórico busca reforzar el vínculo emocional con el entorno y dotar al quiosco de una identidad reconocible para los vecinos.

En este sentido, el diseño del espacio incorpora referencias ornamentales propias del palacio de La Aljafería, trasladando algunos de sus motivos geométricos y patrones decorativos a la configuración de la cubierta y su tratamiento interior. A través de microperforaciones y juegos de luz, especialmente visibles en horario nocturno, se recreará una atmósfera que evoca estos elementos históricos, estableciendo un diálogo entre pasado y presente y reforzando el carácter singular del equipamiento dentro del parque.

Además, la propuesta incorpora criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. La cubierta permitirá la instalación de placas fotovoltaicas, destinadas a generar electricidad para el propio equipamiento, incluyendo la iluminación o posibles puntos de recarga. Estas instalaciones estarán integradas de manera que no alteren el paisaje visual del parque.

El proyecto también presta atención al ciclo del agua, mediante un sistema que canaliza el agua de lluvia directamente hacia el estanque que rodea el quiosco, contribuyendo a una gestión más natural y sostenible de los recursos hídricos.