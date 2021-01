El Ayuntamiento pide reinvertir en el tranvía los 12 millones de desequilibrio no aportados por la SEM

ZARAGOZA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de la capital aragonesa ha aprobado ayudar al saneamiento de la economía de la Sociedad de Economía Mixta (SEM) 'Los Tranvías' de Zaragoza mediante la ampliación de capital por el importe de 12.093.000 euros, en que se cifra el desequilibrio generado en perjuicio municipal por la menor inversión ejecutada sobre la ofertada, cuando se construyó la línea 1.

De esta forma, los 12 millones que desequilibrio concesional que realizó la SEM y que tuvo que aportar el Ayuntamiento de Zaragoza para la construcción de la línea 1 se destinarían en la mejora de este servicio público, en lugar de cobrarlo, ha explicado la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca.

Asimismo, se pide iniciar las acciones que sean legalmente adecuadas para garantizar y preservar los derechos económicos del Ayuntamiento en el equilibrio concesional del contrato para la selección de socio privado en la constitución de la SEM para la gestión en régimen de servicio público de la construcción, explotación y mantenimiento de la Línea 1 del Tranvía de Zaragoza.

El portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, ha relatado que esta negociación con la SEM se iniciaron en 2016 y se interrumpieron con las elecciones de 2019. Ha dicho no entender para que se trae la moción, cuando ya se ha aprobado por el Gobierno de la ciudad. Ha pedido que se negocie la deuda del derecho de crédito de 12 millones mediante el no pago de los billetes no usados hasta llegar a una compensación.

El concejal del grupo de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, ha mostrado su apoyo porque se defienden los intereses municipales y ha pedido que se aplique esta defensa en otros momentos en el transporte público.

La consejera municipal de Economía, Carmen Herrare, ha argumentado que se pide la devolución de 12 millones de euros de inversión, según se desprende de una auditoría externa que se solicitó el anterior mandato.

Herrarte ha reconocido que la SEM está en una situación delicada ante la caída de pasajeros por la pandemia y desde el Gobierno de Zaragoza se propone que se aporten esos 12 millones para la ampliación de capital y que el resto de socios privados aporten su parte proporcional, hasta los 60 millones de euros, y resolver la situación sin desequilibrios.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha dicho que en la SEM no se ha hablado de ampliación de capital y ha pedido conocer los debates de esta sociedad y saber si al resto de socios les interesa acudir a esa ampliación de capital.