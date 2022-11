Ayuntamiento de Teruel y Fundación Amasol inician una campaña contra con las violencias invisibles con motivo del 25N

TERUEL, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel, con la colaboración de la Fundación Amasol de familias monomarentales, monoparentales y reconstituidas, han puesto en marcha la campaña 'Hay golpes que no se ven', con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La Concejalía de Servicios Sociales, Familia y Políticas de Igualdad, a través del programa Teruel Saludable, lleva a cabo una serie de actividades en estas fechas con el fin de sensibilizar y denunciar la violencia contra las mujeres.

Estas acciones, incluidas en el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades, cuentan con un vídeo que será difundido a través de redes sociales, carteles sobre violencias invisibles colocados en comercios, centros educativos, instituciones y otros espacios de la ciudad, además de una charla dirigida a profesionales de servicios sociales. La cita tendrá lugar el próximo viernes, 16 de diciembre, a las 11.00 horas en el Centro Sociocultural San Julián.

Según ha explicado este jueves en rueda de prensa, la concejal Nuria Tregón, esta campaña tiene como objetivo sensibilizar y concienciar a la población de la importancia que tiene la sociedad

en la erradicación de la violencia de género. "Con el fin de prevenir la escalada de situaciones de violencia de género, se acerca la realidad de las violencias invisibles o luz de gas a la ciudadanía, ya que es una tipología de maltrato machista que se encuentra socialmente normalizada al ser muy sutil y difícil de comprender para el entorno sociofamiliar, profesional y para la propia víctima", ha afirmado.

La edil ha recordado que el concepto de violencias invisibles surge a raíz de "la falsa creencia extendida sobre la violencia de género como aquella que se manifiesta mediante una agresión física, y

resulta fácilmente denunciable por tratarse de un hecho que se puede demostrar a simple vista".

Sin embargo, las agresiones físicas constituyen tan solo el aspecto visible de procesos más o menos dilatados en el tiempo que entrañan violencia psicológica, emocional, verbal, económica o violencia vicaria, entre otras", ha añadido.

CARTELES

Algunas de las frases que aparecen en los carteles de esta campaña son las siguientes: 'Eres una idiota, no vales para nada', 'No sabes ni criar a tus hijos' o 'Todo es por tu culpa, me pones de los nervios', en el caso de personas más mayores, y 'Estabas en línea y no me has contestado', '¿Quién es ese chico que te ha dado un like?' o 'Si no me das la contraseña de tus redes sociales es porque me ocultas algo', en el ámbito de los jóvenes.

Para la gestora de proyectos de la Fundación Amasol, Diana García, esta iniciativa acerca a la ciudadanía el concepto de violencias invisibles, y ha señalando que "mucho antes de los empujones y de los golpes, se produce una escalada de comportamientos abusivos e intimidaciones" de manera que algunos actos no son condenables desde el punto de vista jurídico "pero sí resultan destructivos en el plano psicológico, por eso la peor violencia no siempre es la más visible".

García ha explicado que para la elaboración de la misma se

ha entrevistado a mujeres víctimas de violencia de género y se han utilizado frases que forman parte de sus testimonios reales. "Se trata de que sigamos trabajando contra la violencia de género desde tres perspectivas: la prevención y sensibilización de toda la

ciudadanía, la orientación a profesionales y la información y apoyo a las víctimas, como acciones complementarias entre sí", ha concluido.

TERUEL SALUDABLE

Además de esta campaña, desde el programa Teruel Saludable se llevan a cabo diferentes actuaciones a lo largo del año en el ámbito escolar, algunas de ellas enfocadas a la violencia de género digital que se está ejerciendo por medio de las nuevas tecnologías, redes sociales o internet.

En este sentido, Tregón ha recordado que se están desarrollando acciones como charlas dirigidas a escolares de 1º y 2º de

ESO que invitan a los jóvenes a reflexionar sobre aspectos de igualdad, respeto y prevención de violencia de género o la actividad 'No mires hacia otro lado', también destinada al público escolar.

Asimismo, se están realizando distintas intervenciones en contextos de fiestas, el programa FARO con colectivos de riesgo o la iniciativa 'Grafiteando la igualdad', en la que se alumnado realiza un graffiti bajo la temática de la igualdad y el respeto, entre otras acciones.