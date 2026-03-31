El Ayuntamiento de Teruel refuerza su apoyo a la Semana Santa con una aportación de 34.000 euros

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, tras firmar el acuerdo con la Asociación Cultural de la Semana Santa de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel y la Asociación Cultural de la Semana Santa de la ciudad han formalizado un nuevo convenio de colaboración mediante el cual el consistorio destina 34.000 euros a la organización de esta destacada celebración. El acuerdo ha sido suscrito por la alcaldesa, Emma Buj, y el presidente de la entidad, José Villarroya.

Durante la firma, la alcaldesa ha destacado la relevancia de la Semana Santa como uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad, capaz de atraer a numerosos visitantes y completar la ocupación hotelera.

Asimismo, ha subrayado su dimensión más emocional y religiosa para muchos turolenses, que la viven con especial devoción. En este sentido, ha reafirmado el compromiso municipal de seguir respaldando esta tradición para mantener su proyección y realce.

Buj también ha recordado que en 2024 el Ayuntamiento incrementó la dotación económica en 5.000 euros respecto al año anterior, consolidando así el apoyo institucional a una celebración que forma parte esencial de la identidad local. Miles de ciudadanos participan activamente en los actos, ya sea como cofrades o integrados en las distintas bandas de tambores y cornetas.

Por su parte, José Villarroya ha agradecido la colaboración municipal y ha subrayado que esta aportación resulta fundamental para garantizar la correcta organización de todos los actos programados. Asimismo, ha puesto en valor la fuerte implicación ciudadana en la Semana Santa turolense, declarada de Interés Turístico Nacional y considerada una de las manifestaciones más representativas de la religiosidad popular en la ciudad.

LABOR DE LAS COFRADÍAS

El concejal de Turismo, Eduardo Suárez, presente en la firma, ha incidido en que la Semana Santa trasciende el concepto de evento festivo, convirtiéndose en una experiencia que debe vivirse intensamente. También ha querido reconocer la labor constante y discreta de las cofradías, cuyo trabajo hace posible el desarrollo de todos los actos.

La Semana Santa de Teruel reúne a cerca de 2.500 cofrades distribuidos en ocho cofradías, que sacan a la calle un total de 13 pasos vinculados a la pasión y muerte de Jesús. Se trata de una celebración de gran impacto tanto en el ámbito turístico como en el social y religioso, consolidándose como una de las citas con mayor participación ciudadana.

PROCESIONES DE ESTE MARTES

En la jornada de este martes, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Rosario realizará su salida procesional a las 20.30 horas desde la Iglesia de San Martín.

El recorrido discurrirá por las calles Seminario, Yagüe de Salas, Plaza del Ayuntamiento, Plaza de la Catedral, Santa Emerenciana, Plaza Fray Anselmo Polanco, Rubio y Joaquín Costa, hasta la Plaza Carlos Castel, donde tendrá lugar el encuentro entre ambas imágenes. Posteriormente, regresarán por Yagüe de Salas hasta el punto de inicio.

Más tarde, a partir de las 22.30 horas, la Hermandad de Jesús Atado a la Columna y Nuestra Señora de la Esperanza iniciará su procesión desde la Iglesia de San Martín con destino a la Plaza de la Catedral.