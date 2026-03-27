El Ayuntamiento de Zaragoza activará este sábado el Plan Municipal de Emergencias por fuertes rachas de viento - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza activará este sábado, 28 de marzo, el nivel de alerta amarillo del Plan Municipal de Emergencias (PMUZ) por las fuertes rachas de viento que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), alcanzarán en la ciudad los 73 kilómetros por hora, por lo que pide a la población extremar la precaución.

Además, como medida preventiva, se cierran al tránsito los parques de la ciudad, que quedarán señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil.

Esta medida se adopta después de que la Agencia Estatal de Meteorología haya activado la alerta amarilla debido a las fuertes rachas de viento que se esperan en la ribera del Ebro y que en la capital aragonesa, según las previsiones, alcanzarán los 73 kilómetros por hora. El PMUZ contempla activar el nivel amarillo cuando las rachas de viento se sitúan entre 70 y 90 kilómetros por hora.

Por ello, ante este pronóstico, la concejal delegada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, ha ordenado activar el Plan Municipal de Emergencias entre las 12.00 horas y las 18.00 horas de este sábado, 28 de marzo, y pide a la ciudadanía extremar la precaución durante estas horas.

Los servicios municipales implicados, entre los que se encuentran Bomberos de Zaragoza, Policía Local o Parques y Jardines, entre otros, estarán activados para atender las posibles incidencias.

Además, se van a cerrar al tránsito los parques de la ciudad, entre ellos el Parque Grande José Antonio Labordeta, el Tío Jorge, Torre Ramona y Castillo Palomar, que quedarán debidamente señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a los ciudadanos no acercarse a zonas con densidad de arbolado; cerrar y asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos; y retirar las macetas, jaulas y otros objetos que puedan estar en los balcones o terrazas para evitar su rotura y caída a la calle.

En la calle, se aconseja no caminar bajo andamios ni refugiarse en árboles o muros, así como evitar zonas con escombros o posibles desprendimientos y, en el coche, reducir la velocidad y sujetar bien el volante en zonas expuestas.