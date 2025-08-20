El Ayuntamiento de Zaragoza actuará sobre seis árboles afectados por una plaga en Valdespartera - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, en las continuas inspecciones al arbolado para prevenir riesgos como roturas de ramas o plagas, ha detectado que seis ejemplares de olmo pumila de la calle Halcón Maltés, en el distrito de Valdespartera, están afectados por galeruca, un escarabajo que ataca a esta especie y que los ha llevado a un estado fitosanitario muy deficiente.

En los próximos días se retirarán sobre estos árboles, que serán sustituidos por ejemplares resistentes a plagas en una próxima campaña de plantación.

En los seis casos, el estado era similar. Todos tienen muy afectadas sus copas por este insecto, que los ha debilitado progresivamente hasta secar prácticamente toda su copa, sin posibilidades de recuperación. Durante las últimas campañas vegetativas, ya habían perdido gran parte de sus hojas, con escasa capacidad de rebrote.

El mantenimiento de estos árboles supone un foco activo de dispersión de la plaga hacia ejemplares colindantes y hacia otras zonas verdes de la ciudad. Además, la presencia de ramas secas, que podrían romperse y caer, comprometen la seguridad de los ciudadanos.

TRATAMIENTO

La permanencia de ejemplares secos o con plagas activas contraviene las buenas prácticas de gestión del arbolado urbano y puede derivar en la pérdida de más ejemplares sanos, por lo que es necesario actuar en ellos.

En este caso, se ha decidido su retirada, ya que los ejemplares no tenían viabilidad y los tratamientos posteriores habrían sido inútiles. Además de esta actuación, se ha realizado un tratamiento mediante endoterapia contra la galeruca del resto de ejemplares de la calle, para evitar su propagación.

Este mismo miércoles se procede a la retirada de dos chopos en mal estado en el Camino de la Acequia del Cano, en Garrapinillos, tras la caída de un tercero ayer.

Los técnicos municipales han analizado los dos ejemplares, que estaban cubiertos de hiedra y presentaban un riesgo inminente. Estos trabajos están suponiendo cortes de circulación en esta vía durante esta mañana.

NUEVAS PLANTACIONES

El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con un Plan de Reposición de Arbolado Urbano, que a lo largo de 2025 plantará más de 1.700 árboles en los diferentes distritos y barrios de la ciudad.

Su objetivo es cubrir no solo las bajas que se producen de manera inevitable, sino que la renovación utilice criterios actuales y racionales en cuanto a tipo de arbolado, disposición, creación de nuevos espacios de sombra, etcétera, que ofrezcan, además, mayores posibilidades de durabilidad a largo plazo.

La primera fase de plantación se realizó entre enero y marzo, mientras que está prevista una segunda entre los meses de octubre y diciembre.

El procedimiento comienza analizando el alcorque, para determinar si se debe o no volver a plantar en esa ubicación, con la misma especie u otra, por tratarse de especies exóticas invasoras o no ser la más adecuada por el tamaño en estado adulto del ejemplar.

Para la elección de las especies se tiene en cuenta que sean especies adaptadas al clima semiárido de Zaragoza, diversificando esta selección para aumentar la resiliencia del ecosistema urbano.

Por otro lado, se implementan mejoras en los suelos de plantación para optimizar la infiltración y la calidad del sustrato y optimizar la retención de agua, aspectos que favorecen el éxito de la plantación.

Todo ello, alineado con la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad para 2030 y el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, aprobado en 2024.

'ADAPTA TU PATIO'

Esta actuación se complementa con el programa Adapta tu patio, que este verano está realizando trabajos de naturalización en los CEIP Marcos Frechín, Emilio Moreno Calvete y Joaquín Costa, a los que se unirán el CEIP Domingo Miral y CEE Alborada este invierno.

La iniciativa, que ha comenzado el año pasado en dos centros, cuenta con un presupuesto total de 250.000 euros. En cada colegio se actúa según sus necesidades, con la plantación de árboles como elemento de común.

En algunos centros se complementa además con la retirada de hormigón en diferentes zonas o la creación de pérgolas, que aumenten la sensación de frescor.

Además, el Ayuntamiento impulsa un nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes y elementos vegetales de los centros educativos, que se encargará de acciones como la poda del arbolado, la siega de zonas verdes o el mantenimiento de infraestructuras como las pérgolas o los sistemas de riego.