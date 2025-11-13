El Ayuntamiento de Zaragoza amortiza 13 millones de deuda adicionales procedentes del remanente de 2024

Archivo - El Ayuntamiento de Zaragoza desde el lateral derecho - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza va a amortizar, este final de año, 13 millones de euros de deuda adicionales a los 46,3 ya previstos en el presupuesto municipal de 2025. Estos 13 millones corresponden al remanente de tesorería del año 2024, que las reglas fiscales impuestas por la Administración General del Estado impiden destinar a otros conceptos.

La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, ha recordado que Zaragoza --como otros municipios, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)--, había reivindicado que las entidades locales que tienen sus cuentas saneadas y han logrado un saldo positivo pudieran dedicarlo a inversiones financieramente sostenibles.

Para ello, se requiere la autorización, vía decreto, del Ministerio de Hacienda, que sin embargo ha decidido mantener las reglas fiscales que obligan a destinar el remanente a la amortización de deuda.

El Ayuntamiento aprovecha esta circunstancia para dar un paso más en el "alivio" de su carga financiera, amortizando 13 millones del préstamo "más oneroso" que tiene vigente en la actualidad, en términos de intereses y capital pendiente.

En concreto, esta amortización anticipada va a suponer un ahorro en intereses valorado en 350.000 euros en 2026 y de 2.150.000 euros acumulados hasta enero de 2037, fecha de vencimiento de dicho préstamo.

LAS CIFRAS DE INVERSIÓN MÁS ALTAS EN LOS ÚLTIMOS 14 AÑOS

En todo caso, el Ayuntamiento de Zaragoza cerrará el ejercicio 2025 con las cifras de inversión más altas de los últimos catorce años, concretamente desde la época en la que se computaron los gastos del tranvía y las obras de la Expo 2008.

Hasta el mes de octubre de 2025, la inversión ejecutada --capítulos 6 y 7 del presupuesto-- alcanza los 76 millones de euros, un 70 por ciento más que en la misma fecha de 2024, un año en el que ya se registró un récord histórico que ahora queda ampliamente superado.

El dato duplica con creces la de cualquier ejercicio comprendido entre 2012 y 2023 e incluso triplica la de los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

La alta ejecución de inversiones responde al "cumplimiento de los compromisos del Gobierno de Zaragoza, que está haciendo realidad proyectos históricos de transformación de la ciudad que mejoran la escena urbana y la calidad de vida de la población".

Es el caso de la regeneración de las riberas del río Huerva, la construcción de la Ciudad del Cine en la antigua fábrica de Giesa en Las Fuentes, el nuevo Centro Cívico Hispanidad, la rehabilitación integral del albergue municipal o la reforma de calles, avenidas, zonas verdes y equipamientos sociales y deportivos en toda la ciudad, ha citado Blanca Solans.