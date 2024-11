El Ayuntamiento de Zaragoza bonificará desde 2025 la tasa de alcantarillado a Casetas, Garrapinillos y Villarrapa

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza descontará en marzo de 2025 el 76 por ciento del recibo de alcantarillado de Ecociudad a 4.822 pólizas de los barrios rurales de Casetas, Garrapinillos y Villarrapa, ha anunciado este viernes la consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans.

El Gobierno de la ciudad ha acordado esta medida este viernes para compensar "la discriminación" que introdujo en 2021 la ley autonómica que creó el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), que en lugar de aplicarse por igual a todos los vecinos de un mismo término municipal los distingue por núcleos de población, de manera que "los ciudadanos del mismo término pueden llegar a pagar impuestos diferentes por una situación homologable".

"Los vecinos han calificado esta situación de discriminatoria y no la acaban de entender", ha comentado Solans, y el Gobierno de la ciudad la ve "injusta" porque considera que "todos los ciudadanos de un mismo término municipal deben pagar lo mismo".

"El Ayuntamiento está con todos los ciudadanos de esta ciudad, vivan donde vivan, en el centro, en un distrito o en un barrio rural", ha recalcado Blanca Solans, quien ha explicado que esta medida afecta a 4.882 pólizas de distintos ciudadanos a los que el Instituto Aragonés del Agua (IAA) les gira el IMAR con un gravamen correspondiente al uno por ciento, sin bonificación del IAA para evitar duplicidades, y, por otro lado, se ven afectados por la tasa municipal de alcantarillado y saneamiento por la prestación del servicio.

A partir del primer trimestre de 2025, el Ayuntamiento de Zaragoza bonificará la tasa de alcantarillado en un 76 por ciento a los vecinos de los barrios rurales mencionados a los que se les ha girado el recibo.

A principios de enero del próximo año recibirán de Ecociudad una carta explicativa y se realizará un abono en la cuenta corriente a los afectados, que dispondrán de 10 días para comprobar sus datos bancarios, procediéndose a la devolución correspondiente desde marzo.

Blanca Solans ha manifestado que "el Ayuntamiento no puede evitar girar el IMAR porque depende del IAA, pero ayuda sus ciudadanos a solucionar una situación injusta". El Gobierno de la ciudad destinará 540.000 euros a esta cuestión, ha apuntado Blanca Solans, insistiendo en que "esta situación no la crea Ecociudad, sino que es la consecuencia de una ley que no tuvo en cuenta la sensibilidad de los vecinos de los barrios rurales".

Por su parte, el consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, ha señalado que "el PP pretende resolver los problemas de los ciudadanos", agregando: "Los políticos estamos para resolver problemas y facilitarles la vida para que todos los vecinos tengan igualdad de derechos vivan en distritos, barrios o pedanías".