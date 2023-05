El Ayuntamiento de Zaragoza celebra el sorteo para elegir a los miembros de las 907 mesas electorales para el 28 de mayo

En estos comicios, las cabinas para votar no van a tener papeletas en su interior



El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza ha acogido este martes, 2 de mayo, la celebración de un pleno extraordinario en el que se ha sorteado la composición de mesas electorales de la capital aragonesa para las próximas elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo, que suman 907.

En concreto, entre los 503.731 electores con derecho a voto en estos comicios, a través de sorteo, han quedado asignados quiénes serán los integrantes de las 907 mesas electorales que se constituirán en el municipio de Zaragoza, ha explicado el Consistorio en una nota de prensa.

El sorteo se ha realizado mediante un procedimiento informatizado, con el que se han seleccionado 14.512 personas, entre presidentes de mesa, vocales, suplentes y reservas. De ellos, el día de las elecciones saldrán 2.721 integrantes de las mesas electorales: 907 presidentes de mesa y 1.814 vocales.

Para cada mesa se designa un presidente y dos presidentes suplentes; dos vocales y cuatro vocales suplentes; además de siete reservas para el caso en que fallen los anteriores por las causas de fuerza mayor, tal y como contempla la Ley Electoral.

Todas aquellas personas que han salido elegidas recibirán una notificación en su domicilio. Del conjunto de electores seleccionables se excluyen, por ley, los mayores de 70 años y aquellos que no saben leer y escribir.

NOTIFICACIONES

La jefa de Organización y Servicios Generales del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Ana Corral, ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que las notificaciones van a llegar este miércoles y jueves, través del servicio de Correos.

A los presidentes de mesa, también se les envía un manual sobre sus tareas, además de que deberán acudir a una reunión que se celebrará el 23 de mayo, a las 16.30 horas, en la Sala Mozart.

Se harán dos intentos de notificación y si la persona está ausente, se les dejará un aviso de Correos. En caso de que alguna persona no vaya a poder formar parte de una mesa, tiene un plazo de siete días desde que recibe la notificación para impugnar ante la Junta Electoral de Zona, que está situada en el edificio Fueros de Aragón, en la avenida José Atarés, 89, y abre de 9.00 horas a 13.30 horas. Asimismo, se pueden formular consultas o dudas en el teléfono al 976 208 339, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

En un plazo de cinco días, la junta resolverá la reclamación. La jefa de Organización y Servicios Generales del Ayuntamiento de Zaragoza ha subrayado que el cumplimiento de estas funciones es obligatorio y, si no se acude, se pueden sufrir sanciones económicas, de entre 6 meses y 24 meses de multa, o de prisión, de 3 meses a 12 meses.



MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

Corral ha citado entre los motivos de exclusión estar hospitalizado o no poder ser elegible lo que implica no ser elector. Esto último "a lo mejor la Administración no lo ha tenido en cuenta y si lo alegas, se te exime", ha dicho.

Los mayores de entre 65 y 70 años, aunque están incluidos en el sorteo, pueden alegar y, en principio, se acepta que no participen. Ha añadido que el presidente de mesa ha de tener al menos Bachillerato o FP de segundo grado, si bien "subsidiariamente podría tener graduado, si no hubiera nadie en esa mesa en concreto" con una titulación superior.

Corral ha comentado que la Junta Electoral está formada por tres magistrados, que analizan caso a caso todas las alegaciones presentadas. Ha apostillado que la competente en realizar el sorteo es la Junta Electoral de Zona, pero ha delegado en el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Desde hace dos elecciones, el Ayuntamiento realiza todo el sistema relacionado con los presidentes y los vocales y la composición de las mesas" y también se encarga del precintado de las urnas y del control y gestión de las mesas electorales.

CABINAS SIN PAPELETAS

Por otra parte, Corral ha informado de que en esta ocasión las cabinas para votar no van a tener papeletas en su interior. Según ha comentado, "por motivos de espacio, de economía, de medios", el Gobierno central ha aprobado un nuevo modelo que no permite depositarlas en el interior.

No obstante, ha aclarado, "se conserva la prevención de la seguridad y el secreto del voto" de forma que se puede acceder a ellas con varias papeletas de las disponibles en el colegio electoral y después seleccionar la deseada en el interior de la cabina.

Corral también ha aportado el dato de que en las elecciones municipales pueden votar nacionales de los 13 países con los que España tiene un tratado de reciprocidad y todos los de la Unión Europea, si reúnen los mismos requisitos que los españoles y han solicitado el voto.

Así, de Rumanía han pedido votar más de 1.400 personas, de Italia, 300, de Francia, 200, y de Alemania, cien. Además, hay una petición, es decir, con un solo miembro del censo electoral, de Paraguay, Noruega, Nueva Zelanda, Croacia y Corea del Sur.