El Ayuntamiento de Zaragoza convoca 380.000 euros en ayudas a pymes y autónomos para contratar a personas vulnerables

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado la segunda edición de las ayudas a la inserción laboral y el fomento del empleo, por importe de 380.000 euros, de las que se podrán beneficiar pymes y autónomos que hayan contratado durante este año a personas en situación de vulnerabilidad.

El consejero municipal de Economía, Carlos Gimeno; y la concejal del grupo municipal de Vox, Eva Torres, han presentado las bases de esta iniciativa, que surge a raíz de una enmienda de este grupo municipal al presupuesto del pasado ejercicio.

En cuanto se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) se podrán enviar las solicitudes que se resolverán por orden de presentación hasta agotar el importe y con un máximo de 9.000 euros por petición con la novedad de que podrá ser mayor si sobra presupuesto tras atender todas las solicitudes.

Entre las mejoras de esta edición es la inclusión de en las bases de los contratos fijos discontinuos con 180 días de trabajo efectivo en la empresa, se elimina el plazo límite para presentar la documentación y se permitirá presentar más de 3 contratos subvecincionables.

La finalidad es fomentar la contratación y la estabilidad en el empleo, además de la inserción de personas desempleadas de colectivos de difícil acceso al mercado laboral.

Carlos Gimeno ha explicado que esta línea surge del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza, 2024-27, dentro del apartado del Fomento Económico y Social, cuya finalidad es procurar el bienestar social y mejorar la calidad de vida.

REQUISITOS

Se podrán beneficiar los autónomos, pymes y empresarios que tengan menos de 250 empleados y menos de 50 millones de euros de cifra de negocio, que contraten desempleados inscritos en el INAEM, empadronados en Zaragoza y que puedan acreditar que pertenecen a alguno de los colectivos de difícil inserción.

Las modalidad de contratación son flexibles, pero se exige un mínimo de 180 días de duración del contrato y la empresa beneficiaria se podrá acoger si ha contratado de forma indefinida o de forma parcial con, al menos, un 50 por ciento de la jornada laboral.

Los solicitantes deben cumplir con el requisito de haber mantenido la plantilla durante el tiempo de la incorporación del trabajador beneficiado y sus contratos se han tenido que formalizar entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año.

Los candidatos a los puestos de trabajos deben estar en paro y en situación de búsqueda de empleo, residir y estar empadronados en Zaragoza, acreditar su pertenencia a colectivos vulnerables como ser perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV), parados de larga duración, personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, jóvenes de entre 16 y 29 años con escasa cualificación que hayan finalizado una formación en una escuela de segunda oportunidad en un plazo inferior a un año.

También pueden optar personas procedentes de instituciones penitenciarias mayores de 45 años, víctimas de trata o de violencia sexual y personas sin hogar autorizadas por las administraciones públicas competentes.

OPORTUNIDAD

Carlos Gimeno ha destacado que este año se han introducido unas "pequeñas novedades dentro de un modelo continuista" respecto al año anterior con la intención de "incorporar nuevos contratos, los fijos discontinuos, para que haya más personas que se puedan insertar" como las 32 de la pasada edición de las que el 50 por ciento fue a tiempo completo en 18 empresas.

La representación fue amplia y sobre todo fueron pymes, ha puntualizado Carlos Gimeno, para subrayar que lo "importante" es que las pymes, que son las que menos recursos tienen para hacer este tipo de políticas, "vean una oportunidad en estas ayudas del año pasado para insertar personas de colectivo que quizás sin la ayuda nunca lo hubieran hecho".

En rueda de prensa, Carlos Gimeno ha señalado que el "gran reto" y la "positiva" consecuencia de la nueva política que se ha aplicado para estas ayudas, "de la mano de Vox", es que cualquier persona de estos colectivos se puedan insertar en cualquier tipo de empresa y no solo únicamente en un reducido número de empresas de inserción laboral, que finalmente lo que hacía era limitar esa inserción en la sociedad.

TAMBIÉN EN LA WEB

Por su parte, Eva Torres ha explicado que el objetivo de esta convocatoria es ayudar a que las personas más desfavorecidas, con mayor riesgo de exclusión social, tengan una oportunidad profesional y puedan conseguir un empleo.

"No debemos de olvidar que la mejor política social es la de crear empleo", ha recalcado para comentar que se ha repetido el modelo de convocatoria del pasado año, enfocado en las personas y no a las entidades contratantes, además de que es una convocatoria abierta a todo tipo de actividad y podrán beneficiarse autónomos, profesionales y pymes que desarrollen su actividad en Zaragoza y, por lo tanto, su domicilio social y también fiscal se encuentre en la ciudad.

Eva Torres ha incidido en que el objetivo es insertar el mayor número de personas con dificultades para encontrar un empleo y "premiar" los contratos de duración indefinida a tiempo completo.

También ha informado de que cuando se saca una línea de ayudas de este tipo, desde el Ayuntamiento contactan con todas las asociaciones, organizaciones de autónomos, de profesionales y de pymes y les envían la convocatoria, además estar a su disposición para solventar cualquier duda que pueda surgir.

En las propias bases están "bien detallados" lo requisitos y además se colgará dentro de la propia web del Ayuntamiento 'www.zaragoza.es'.