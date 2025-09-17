El Ayuntamiento de Zaragoza dedicará la rotonda de las banderas de la Expo 2008 a la Policía Nacional

El jefe superior de la Policía Nacional en Aragón, Florentino Martín Gala, con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - DANI MARCOS

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que la rotonda de las banderas de la Expo 2008 --entre las avenidas Pablo Ruiz Picasso y José Atarés-- llevará el nombre de la Policía Nacional, en reconocimiento a la labor que este cuerpo desarrolla en la ciudad y en toda España.

El anuncio se ha producido durante la visita institucional que el jefe superior de la Policía Nacional en Aragón, Florentino Martín Gala, con motivo de su próxima jubilación, ha realizado a la alcaldesa.

En el encuentro, Natalia Chueca ha destacado la importancia de este gesto como un homenaje de la ciudad de Zaragoza a la Policía Nacional, institución que acaba de conmemorar sus 200 años de historia.

"Queremos agradecer a la Policía Nacional su compromiso con Zaragoza, una historia muy ligada a nuestra ciudad y que contribuye a que sigamos siendo una de las urbes más seguras de España", ha aseverado la alcaldesa.

Chueca también ha resaltado la colaboración "leal" entre la Policía Nacional y la Policía Local, una cooperación que, según ha afirmado, "es fundamental para garantizar la libertad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

La nueva denominación de la rotonda simboliza el compromiso del Ayuntamiento con la seguridad y la libertad, pilares que, en palabras de la alcaldesa, "solo se consiguen gracias a la lealtad institucional y al esfuerzo compartido de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad".