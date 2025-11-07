El Ayuntamiento de Zaragoza ejecuta 76 millones en inversiones hasta octubre, un 70% más que en 2024 - DANI MARCOS

ZARAGOZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha ejecutado 76.045.226,80 euros en inversiones durante los diez primeros meses de 2025. Tal y como ha explicado la consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, es la cifra marca un récord a estas alturas del año porque supone un incremento del 70 por ciento respecto a octubre de 2024, cuando era de 44.673.156,80, en un año en el que ya se registró un récord histórico que ahora se ha superado.

El dato duplica con creces el de cualquier ejercicio comprendido entre 2012 y 2023 e incluso triplica el de los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

De los 76 millones de euros ejecutados, 20,8 millones --el 27% del total-- proceden de financiación europea que el Ayuntamiento, a través de su Dirección General de Fondos Europeos, ha logrado captar en procedimientos de concurrencia competitiva para hacer realidad proyectos vinculados a la sostenibilidad medioambiental.

Otros 3,5 millones proceden de la aportación del Gobierno de Aragón para la recuperación de las riberas del Huerva. La alta ejecución de inversiones responde al "cumplimiento de los compromisos" del Gobierno de Zaragoza, que "está haciendo realidad proyectos históricos de transformación de la ciudad que mejoran la escena urbana y la calidad de vida de la población", ha subrayado Solans.

Ha citado las obras de recuperación de las riberas del Huerva con 7,5 millones de euros ejecutados entre enero y octubre de 2025; la antigua fábrica de Giesa, con 2 millones; la construcción del Centro Cívico Hispanidad, con 1,2 millones; la rehabilitación integral del albergue municipal, con 2,3 millones; la Torre de Santa Engracia en Movera, con 1,2 millones; o la Celda del Prior de La Cartuja, con 715.000 euros, además de 1,4 millones más en otras inversiones en barrios rurales.

OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN

La reforma de calles suma hasta ahora una inversión de 10,1 millones de euros. Destacan algunas obras como la segunda fase de la avenida de Navarra, que son 1,5 millones ejecutados en 2025; la avenida de Cataluña, con 745.000 euros o la calle Oeste en Santa Isabel, que son 342.000 euros.

Además, el Ayuntamiento ha invertido 4,6 millones en conservación del viario público y mejora de la accesibilidad, y 1,4 millones más en la Operación Asfalto.

También se ha destinado 1 millón a la renovación de la red de abastecimiento de agua y 750.000 euros para actuaciones de regeneración urbana en el entorno Zamoray-Pignatelli, a través de Zaragoza Vivienda.

En el apartado de inversiones también figura el despliegue del sistema bizi, que son 11 millones en 2025, y otros proyectos alineados con la misión de Ciudades Climáticamente Neutras, como la compra de autobuses cero emisiones y la electrificación de las cocheras, hasta 7,3 millones; las obras de construcción y mejora en el Centro de Tratamientos de Residuos Urbanos de Zaragoza para la gestión de los biorresiduos, con 5,3 millones; o la renovación del alumbrado público por tecnología LED, que suman 745.000 euros.

El avance de los proyectos garantiza que el presupuesto de inversión va a seguir ejecutándose a un ritmo alto en los dos últimos meses de 2025, por lo que la cifra final será considerablemente mayor al cierre del ejercicio.

AHORRO DE 19,5 MILLONES EN INTERESES DE DEUDA

La consejera municipal Blanca Solans ha destacado también el ahorro en intereses de la deuda, que alcanza ya los 19.561.511,50 euros respecto a octubre de 2024.

Tal y como refleja la ejecución del capítulo 3 --gastos financieros-- en 2025 se han destinado a estas obligaciones 11.220.177,13 euros, un 63% menos que hace un año, cuando los intereses sumaban 30.781.688,66 euros.

Este beneficio para las arcas municipales es el resultado de la política de reestructuración de la deuda emprendida por el Área de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento, que ha logrado refinanciar préstamos millonarios firmados hace dos décadas en condiciones muy desfavorables y reemplazarlos por otros con tipos de interés muy inferiores y con mayores garantías para la estabilidad financiera del Consistorio.

EJECUCIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO

En cuanto a la ejecución global del presupuesto municipal de gastos, hasta el mes de octubre se han reconocido obligaciones por valor de 736.113.712,25 euros, es decir, el 69,51% del crédito definitivo.

Se trata de un importe muy relevante, teniendo en cuenta que el Presupuesto de 2025 es el más alto de la historia del Ayuntamiento y que la dinámica de ejecución siempre es ascendente en los últimos meses, ha comentado Solans.

De hecho, aunque las obligaciones reconocidas se sitúan en el 69,51%, los créditos comprometidos ascienden ya a 891.948.849,59 euros, que es el 84,23% del presupuesto definitivo. La figura del crédito comprometido refleja el volumen de gasto que administrativamente ya está en proceso de ejecución, como paso previo al reconocimiento de obligación.

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS

En el análisis de la ejecución por áreas, destaca por volumen el Área de Participación Ciudadana y Régimen Interior, que es la que cuenta con mayor partida presupuestaria ya que incluye el gasto de personal.

Ha ejecutado hasta agosto 230.148.688 euros, el 76,15% de los 302.221.973 presupuestados. La segunda área con mayor volumen es Medio Ambiente y Movilidad, con obligaciones reconocidas por importe de 190.714.817 euros, el 71,99% de su presupuesto.

Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda ha ejecutado 123.017.298 euros, el 57,84%. Hacienda y Fondos Europeos tiene un grado de ejecución del 73,59%, con 66.595.333 euros de un total de 93.176.645. Políticas Sociales tiene reconocidas obligaciones por importe de 51.435.340 euros, un 66,99% del total.

El área de Cultura, Educación y Turismo ha ejecutado 36.682.709 euros, el 96,90%, ya que se incluye la transferencia a la sociedad municipal Zaragoza Cultural, que ya se ha realizado. El área de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana cuenta con una ejecución de 19.176.109 euros, el 45,91%, y Economía, Transformación Digital y Transparencia 17.426.205 euros (56,46%).