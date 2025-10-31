El Ayuntamiento de Zaragoza habilita una plataforma digital para financiar proyectos de deportistas o centros escolares

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El deporte zaragozano cuenta con una pionera herramienta para financiar sus proyectos. Se trata de la plataforma digital 'Zaragoza inspira deporte', que ha presentado el concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento, Félix Brocate, y que permitirá recaudar fondos para hacer realidad los proyectos de deportistas con licencia federativa, clubes o centros escolares.

La iniciativa se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza con la promoción del deporte local, una de las líneas de trabajo que le han llevado a obtener el título de Capital Europea del Deporte 2027.

En la presentación han participado también Enrique Zaragoza, Country Manager Spain de la empresa Fairplaid y coach de la plataforma zaragozainspiradeporte.com, y dos deportistas locales que ya han mostrado su interés por hacer uso de ella: la piloto de automovilismo Naiara Trampal y el jugador de pádel Samuel Alós.

Los proyectos que se suban a la plataforma serán visibles para todo el mundo, lo que permitirá a la ciudadanía, empresas o entidades apoyarlos financieramente.

El Ayuntamiento, a través de la sociedad municipal Zaragoza Deporte, duplicará cada donación con un máximo de 2.500 euros por proyecto. Para ello, Zaragoza Deporte pone a disposición un fondo de 20.000 euros por temporada.

El Ayuntamiento de Zaragoza se convierte así en la primera administración local de España en impulsar una plataforma de este tipo, con un modelo innovador de cofinanciación conocido como 'matchfunding' o de doble donación, que ya ha tenido éxito en países como Alemania, Austria y Suiza.

Por ejemplo, es utilizado por entidades como el Comité Olímpico Alemán y empresas como Toyota, para apoyar e impulsar el deporte base.

FINALIDAD

El objetivo es incrementar la viabilidad de las iniciativas de deportistas, clubes y centros escolares de la ciudad, facilitando su acceso a financiación para hacer frente, por ejemplo, a los gastos necesarios para su participación en competiciones internacionales, la compra del material para la práctica de su disciplina deportiva o para la organización de eventos o retos deportivos de carácter solidario.

Con ello, Zaragoza dará un paso importante para fortalecer, modernizar y democratizar el deporte local, con un proyecto innovador que aspira a dejar un legado duradero para el sistema deportivo de la ciudad.

La plataforma permite tanto donaciones sin recompensa como donaciones con recompensa, en las que los proyectos podrán ofrecer premios como incentivo. Se usa un sistema de 'todo o nada', lo que implica que si un proyecto no alcanza su objetivo de financiación, las donaciones se devolverán automáticamente.

BENEFICIOS PRINCIPALES DE LA PLATAFORMA

Entre los beneficios de la plataforma está una menor burocracia y mayor agilidad porque el proceso administrativo se simplifica al máximo, lo que acelera la financiación de las iniciativas. Las campañas de recaudación de fondos suelen durar 21 días y en dos meses se puede tener el dinero en la cuenta.

También confiere una mayor interacción con la comunidad mediante las redes sociales y herramientas como los pagos con móvil, los proyectos pueden ser validados rápidamente por la comunidad y recibir su apoyo económico de forma sencilla y ágil.

El impacto es mayor porque la combinación de las donaciones de la comunidad con los fondos de Zaragoza Deporte permite aumentar la financiación y el impacto de cada proyecto.

El asesoramiento personalizado es otra ventaja para cada proyecto contará con el apoyo de un asesor personal que guiará a los iniciadores --deportista, club o colegio--, desde la creación de la campaña, hasta la implementación de estrategias de comunicación para atraer más apoyos.

Asimismo, es innovador porque la plataforma digital moderniza la imagen de los proyectos y optimiza los procesos de recaudación, facilitando la gestión de fondos y la interacción con la comunidad mediante tecnología avanzada.

Supone un apoyo a deportes minoritarios, con menos visibilidad y acceso a patrocinadores recibirán el apoyo necesario para fortalecer su presencia y desarrollo.

Ofrece transparencia debido a que la plataforma está diseñada para ofrecer total transparencia, permitiendo a los iniciadores y a la comunidad seguir en tiempo real el reparto del fondo de financiación municipal y la recaudación de donaciones.