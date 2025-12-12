El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa con 1,6 millones los campos de fútbol de césped artificial del Arrabal y Las Fuentes

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el campo de fútbol 11 de Las Fuentes que tendrá césped artificial - DANI MARCOS

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha dado un "fuerte impulso" en su compromiso con los jóvenes, el deporte base, los barrios consolidados de la ciudad tras aprobar, por 1,6 millones de euros, los proyectos constructivos de sendos campos de fútbol 11 de césped artificial en las instalaciones municipales de Torre Ramona, en Las Fuentes, y en El Arrabal.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado uno de los dos equipamientos, en concreto el situado en Las Fuentes y ha asegurado que supondrá una mejora "sustancial" para un total de 59 equipos deportivos y un total de 1.008 jugadores y jugadoras, dado que en el CMF Torre Ramona juegan 27 equipos y 470 jóvenes del Club Deportivo Santo Domingo Juventud, y en el CMF El Arrabal son 32 equipos y 538 jugadores del Club Deportivo Unión La Jota Vadorrey.

"Este Gobierno municipal gestiona y resuelve, huyendo así de las promesas perpetuas que nunca se cumplían", ha resaltado la alcaldesa. "Los vecinos y las familias de Las Fuentes y El Arrabal merecen instalaciones de primera calidad, equiparables a las de cualquier otra zona de la ciudad", ha reafirmado Natalia Chueca.

En su intervención ha recordado que Zaragoza será la Capital Europea del Deporte en 2027 y "ese compromiso empieza en el refuerzo de nuestras instalaciones en los barrios y en el deporte base, porque es la mejor herramienta de cohesión social que tenemos".

"Un campo de fútbol renovado no es solo un lugar para jugar. Es un espacio donde se fomentan valores, se hace equipo y se ofrece una alternativa de ocio saludable a nuestros jóvenes", ha resumido la alcaldesa de Zaragoza, quien ha incidido en el objetivo de "construir una ciudad más viva, más deportiva y, sobre todo, más justa con todos sus distritos".

CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL TORRE RAMONA

Por un lado, el Ayuntamiento de Zaragoza ha dado luz verde al proyecto de construcción de un nuevo terreno de césped artificial de fútbol 11 en el Campo Municipal de Fútbol Torre Ramona, cuyo presupuesto asciende a 801.839,01 euros.

El Club Municipal de Fútbol Torre Ramona, que se encuentra en la calle Fray Luis Urbano, 81, en el distrito de Las Fuentes, se proyecta en 1999 y sus instalaciones están compuestas por tres campos de fútbol ordenados de forma paralela con unos vestuarios. Los campos comenzaron siendo de tierra, pero a los pocos años el campo número 1 se hizo de césped artificial, y en 2009 el campo número 2 paso también a ser de césped artificial.

Con el crecimiento del Club Deportivo Santo Domingo Juventud que juega en este centro municipal se requiere ahora la adecuación del Campo Número 3 --de tierra en la actualidad-- para convertirlo en un campo de césped artificial.

El CMF Torre Ramona se ubica en la zona limítrofe entre el barrio de Las Fuentes y la Ronda de la Hispanidad. Al norte se encuentran edificios residenciales y el Parque Torre Ramona, al oeste hay edificios residenciales y al sur y este, terrenos aun por urbanizar.

El Club Municipal se encuentra a una cota muy inferior de la calle Fray Luis Urbano y de la Ronda de Hispanidad. El proyecto consiste en la mejora sustancial de las instalaciones municipales del complejo deportivo y busca acondicionar las infraestructuras existentes para ofrecer un mejor servicio a los usuarios.

La intervención propuesta consta de la construcción de un campo de césped artificial, lo que no solo mejorará la calidad del terreno de juego, sino que también permitirá un uso más intensivo y prolongado del campo, ya que el césped artificial requiere menos mantenimiento y es más resistente a las inclemencias del tiempo. También se contempla la renovación de las áreas circundantes, incluyendo la mejora de los accesos y otras instalaciones auxiliares.

Para ello, se pretende instalar el césped artificial, crear un nuevo sistema de riego y drenaje del campo, hacer la obra civil perimetral al terreno de juego consistente con una acera mediante una solera de hormigón armado, desmontar y reponer el equipamiento propio del campo --porterías, banquillos y barandillas--, demoler y reponer una nueva malla perimetral para parar los balones, instalar un nuevo sistema de iluminación del campo aprovechando los báculos existentes e instalación unos nuevos postes de altura 8 metros para detener balones, con su correspondiente cimentación y redes nuevas.

CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL EL RABAL

Por otro lado, el Gobierno municipal también ha aprobado la creación de un nuevo terreno de juegos en el Campo de Fútbol Municipal El Arrabal, que cerrará, dos décadas después, un proyecto que se quedó a medias.

En 2005 se plantea desarrollar dos campos de fútbol 11 con graderíos para un aforo 200/250 personas y la edificación necesaria para el funcionamiento de dos clubes de fútbol, en una parcela de Vadorrey, junto a la Ronda Hispanidad, al este de este barrio, cerrando el límite exterior de la ciudad.

Finalmente, en 2009 se construye sólo uno de los dos campos de fútbol 11, que en la actualidad es de césped artificial. El resto de la parcela --la que corresponde con la ampliación-- era de propiedad privada y ha exigido una expropiación. Ahora se encuentra libre y sin pavimentar, con mucha solera de hormigón que deberá ser demolida, al igual que una nave existente.

Se saldará así una deuda con este equipamiento deportivo y con los vecinos del distrito a través de una inversión estimada de 814.380,12 euros. El objetivo es generar un conjunto unitario para lo que se eliminan los cerramientos intermedios manteniendo y completando los perimetrales.

En cuanto al nuevo campo de fútbol 11, se creará en el espacio de parcela que se encuentra sin construir. El campo será de césped artificial con las instalaciones técnicas de riego, las obras complementarias necesarias y equipamiento deportivo completo. Se dotará también de iluminación mediante focos instalados en 4 báculos.

DESCRIPCIÓN

El cerramiento de la parcela en esta parte se realizará con vallado modular tipo Hércules sobre murete de hormigón armado, en continuidad al ejecutado en 2009. Se ha prestado especial cuidado en la elección de pavimento de césped artificial de última generación y del equipamiento deportivo de primer nivel, además de la instalación de riego correspondiente.

La elección de césped artificial permitirá soportar el uso intensivo de entrenamientos y competiciones que se pretenden realizar, sin que sufra un rápido deterioro. Además, se plantea la ordenación del conjunto tal y como se planteó en su día, con criterios de claridad, orden y racionalidad, de modo que los accesos, recorridos y el funcionamiento del recinto se perciban de un modo claro e intuitivo.

Se han tenido en cuenta la aplicación de la normativa vigente de reglamentos deportivos y otros criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y ahorro de agua.

El campo tendrá una longitud de 100 metros con fondos de 2,5 metros y un ancho de 60 metros con bandas de 1,5 metros. Las dimensiones totales del campo serán 105 por 63 metros y la superficie total del césped artificial es de 6.615 metros cuadrados.

En su equipamiento se instalará un juego de porterías fijas para fútbol 11, dos juegos de porterías abatibles para fútbol 7, los banderines, banquillos de suplentes, postes y red de protección de fondos, un marcador electrónico, la barandilla de cierre de campo, así como los báculos y los focos para la iluminación.

Este equipamiento deportivo municipal es la casa y sede del Club Deportivo Unión La Jota Vadorrey, que surge de la fusión de dos clubes históricos del fútbol base aragonés: La Unión Deportiva La Jota, fundada en 1970, y la Asociación Deportiva Vadorrey, fundada en 1986.