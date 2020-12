El Ayuntamiento de Zaragoza incrementará la partida destinada a actividades extraescolares en la concertada en 2021

ZARAGOZA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza y las entidades representativas de la escuela concertada han suscrito este martes un protocolo general de

colaboración para desarrollar actuaciones educativas y de atención social y familiar en estos centros y mejorar la inclusión de los alumnos más necesitados. El Consistorio ha destinado una partida de 70.000 euros, y el alcalde, Jorge Azcón, ha anunciado que se verá incrementada en los presupuestos de 2021.

Jorge Azcón ha suscrito el documento junto a José Luis Sampériz, representante de la Federación de Centros Educación y Gestión de Aragón (EyG Aragón); José María Marín, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Aragón (CECE); y Concepción Ibáñez, presidenta de la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (FECAPARAGÓN).

El protocolo establece las directrices y compromisos generales que se desarrollarán posteriormente, mediante los acuerdos pertinentes, para llevar a cabo los programas, actividades y medidas particulares.

Todas ellas girarán en torno a los objetivos generales del protocolo: la atención inmediata para promover la inclusión y la integración del alumnado en riesgo de exclusión social; promocionar actividades deportivas, culturales y vinculadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones; eliminar situaciones de brecha digital; y posibilitar la conciliación de la vida laboral y personal de las familias.

Jorge Azcón ha manifestado que el Ayuntamiento tiene un programa de financiación de actividades extraescolares, lo que se conoce como Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE), "un programa que ha funcionado con mucho éxito y que va a seguir funcionando exactamente igual".

El alcalde ha continuado diciendo que "esta partida de 70.000 euros, que sirve para firmar el protocolo, se incluyó en el presupuesto de 2020, es más este protocolo forma parte de los 50 puntos de gobierno firmados entre el PP y Cs".

Azcón ha dejado claro que "este es un compromiso que este equipo de gobierno tenía con la educación concertada, independientemente de debates que se están produciendo en la actualidad". Así ha incidido en que "no tiene absolutamente nada que ver el debate en la tramitación en la Ley en el Congreso y en el Senado con que el Ayuntamiento tuviera un compromiso con la educación concertada, un compromiso que tiene que ver con la igualdad de trato a las familias, que libremente optan por ir a la educación concertada o que lo hacen yendo a la educación pública".

En el presupuesto de 2021 "habrá una cantidad mucho más importante para financiar estas actividades extraescolares", ha anunciado. Azcón ha expuesto que la financiación de estos PIEE en la escuela pública asciende a 1,4 millones, y "el objetivo es la igualdad, no tanto en la cantidad como en el número de alumnos". En este sentido, ha asegurado que "es evidente que no va a ser de golpe, el año que viene va a ser un año complicado, y las ayudas de otras administraciones no acaban de llegar, pero tendrá un incremento muy importante la partida que va a ir destinada a las familias con vulnerabilidad social en la concertada".

La presidenta de la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (FECAPARAGÓN), Concepción Ibáñez, ha agradecido al Ayuntamiento de Zaragoza "el esfuerzo realizado para poder firmar este protocolo". Ha agregado que "son unas medidas que van a ayudar tanto a nivel social como económico a las familias que están pasando por unos momentos muy complicados debido a la crisis sanitaria, y agradecemos enormemente que se piense en ellas".

En el protocolo suscrito se establece que el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Patronato de Educación y Bibliotecas, adscrito al Área de Acción Social y Familia, aportará financiación con cargo al Presupuesto municipal, y podrá además proponer su participación por medio de recursos personales y materiales, así como de programas y proyectos propios, dentro de sus competencias.

Por su parte, las entidades y centros de enseñanza concertada pondrán a disposición sus recursos personales, materiales, económicos y organizativos, además de las instalaciones y equipamientos necesarios.