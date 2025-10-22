El Ayuntamiento de Zaragoza invertirá 29,1 millones para 125 viviendas de alquiler asequible del Plan Pignatelli-Zamoray

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita un edificio de viviendas en construcción en la calle Pignatelli 88 - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene previsto destinar 29,1 millones de euros para impulsar 125 pisos de alquiler asequible dentro del Plan de Vivienda Plan Pignatelli-Zamoray, y que permitirá alcanzar este mandato las 2.300 viviendas públicas mediante políticas municipales y autonómicas.

De los 29,1 millones de euros previstos, el Ayuntamiento dispone de 7,6 millones de euros del presupuesto municipal que pueden ir destinados a este proyecto y también al que está en marcha en el distrito de Torrero.

El resto del dinero se espera obtener de convocatorias de fondos europeos o de otras administraciones y en caso de que no se obtengan las viviendas se acometerán conforme haya disponibilidad económica en el Ayuntamiento, ha informado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Precisamente, la alcaldesa ha visitado este miércoles el estado de construcción de un bloque de 12 viviendas en la calle Pignatelli 88, que junto a las 14 que se levantan en la calle San Blas, 96 estarán terminadas en el verano de 2026.

Otros 20 pisos se obtendrán mediante la rehabilitación de edificios sin uso, de los que 10 están en la calle Pignatelli, 43; otros 6 en el portal 67 de la misma calle y 4 viviendas en la calle Agustina de Aragón, 6.

El grueso de este plan son las 79 viviendas restantes de las que 35 se localizan en la calle Pedro Echeandía; 24 entre las calles Pignatelli 76-78; Cerezo 4-6; y Zamoray 17-17DP; junto a otras 20 entre la plaza José María Forqué y la calle Escopetería.

TIPOLOGÍA DE LOS PISOS

Las 26 viviendas que están más avanzadas en la calle Pignatelli 88 y en la calle San Blas, 96 tienen una inversión global de casi 6 millones de euros de los que 900.000 euros son parte de una subvención de Fondos UE Next Generation a través de programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que además se ha logrado tras un acuerdo entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Gobierno de Aragón.

En concreto, el edificio que ha visitado la alcaldesa, en Pignatelli 88, se levanta sobre una parcela de titularidad municipal tras comprarla dentro de los objetivos del Plan Especial Pignatelli-Zamoray. Tiene una superficie de 402,29 metros cuadrados de planta y una edificabilidad máxima de 1.267 metros cuadrados.

El proyecto, adjudicado por 2,03 millones de euros, tiene 5 plantas distribuidas en cuatro alturas de doce pisos en total y un bajo destinado a local. De los 12 pisos, 6 tendrán un dormitorio, fachada a la calle Pignatelli y una superficie de 42 metros cuadrados útiles; los otros 6 darán al patio de manzana y de ellos 5 serán de 57 metros cuadrados y dos dormitorios y la última vivienda dispondrá de cinco dormitorios y 113 metros útiles.

Tras la visitas a las obras, la alcaldesa ha explicado que al final de este mandato Zaragoza tendrá 2.302 nuevos pisos gracias a las políticas de construcción residencial del Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón.

LOS FONDOS

Con fondos europeos están en construcción 384 viviendas que se distribuyen en Las Fuentes (112)), San José (58), El Arrabal (23) y Valdefierro (191). A estas se suman las 250 acometidas con planes y fondos municipales, de las que 125 son del Plan de Vivienda en el Casco Histórico y las otras 145 se reparten entre Torrero, Miguel Servet, Arrabal, Valdefierro y Oliver.

Asimismo, del Plan Más Vivienda en colaboración con el Gobierno de Aragón hay otras 1.648 viviendas, de las que 608 están en suelos del Gobierno autonómico en el Actur y Valdespartera; 640 en suelos municipales en Miralbueno y Rosales del Canal; y un tercer lote que se prepara desde el Gobierno de Aragón en suelos municipales para 400 viviendas en el Picarral.

A todo ello se sumarán en los próximos años las 18.000 viviendas en Arcosur, en su mayoría protegidas, tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Ibercaja Banco y la Junta de Compensación de Arcosur.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha señalado que durante más de seis años, desde 2019, el Gobierno de la ciudad "está comprando edificios, haciendo expropiaciones y reparcelando algunos solares para volver a ponerlos en uso" para acometer estos planes de vivienda que también ha dado a conocer a los vecinos de la zona con los que se ha reunido.

Para hacer estos proyectos se han tenido en cuenta todas las bases de la convocatoria de los fondos europeos atendiendo a todas las especificidades y, además, en plazo.

"Esto que parece sencillo --ha asegurado-- es muy complicado y de hecho la mayoría de los ayuntamientos renuncian a solicitar fondos europeos porque es muy complicado poder cumplir con las especificaciones, tanto técnicas como de plazos. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se asume la responsabilidad y la dificultad que tiene esta fórmula de financiación porque aunque es más complejo es una forma de hacer más con menos dinero de los zaragozanos y por lo tanto nos echamos esa dificultad añadida para poder aprovechar estos fondos europeos".

"REFERENTE EN VIVIENDA"

Chueca ha subrayado que estos proyectos son una "prueba del compromiso" del Gobierno de Zaragoza no solamente en solucionar el problema de la vivienda y poner más vivienda pública de alquiler asequible en la ciudad, sino que además se cumple un doble objetivo.

Al respecto, ha dicho que son viviendas en edificios y espacios que "no son fáciles, ni siquiera se puede buscar una colaboración público-privada por la complejidad de la obra y porque son edificios que se tienen que hacer muy a la medida de la parcela existente y teniendo en cuenta las características históricas de los inmuebles próximos". De esta forma, únicamente desde Zaragoza Vivienda se puede asumir este tipo de obras de gran dificultad, ha reiterado.

Por ello, con estos proyectos se avanza en solucionar el problema de la vivienda, pero también la "regeneración" de este distrito de Pignatelli-Zamoray, para ayudar a que los vecinos "puedan ver cómo vuelve a ser el corazón de la ciudad y late de nuevo".

Para la alcaldesa, es un "ejemplo" del trabajo y compromiso del equipo de gobierno con la ciudad para que los proyectos se hagan realidad y ayuden a que Zaragoza "siga siendo una ciudad referente en vivienda y en calidad de vida".