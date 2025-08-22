El Ayuntamiento de Zaragoza publica la licitación de actuaciones de asfaltado los polígonos de Cogullada y Malpica

ZARAGOZA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha publicado la licitación de varias actuaciones de asfaltado en los polígonos industriales de Cogullada y Malpica. El proyecto redactado por el Servicio de Conservación de Infraestructuras del consistorio contempla dos lotes, uno para el polígono de Cogullada y otro para Malpica. Las ofertas podrán presentarse hasta el próximo 8 de septiembre.

Las actuaciones en el Polígono de Cogullada se centran en la eliminación de las vías del antiguo apartadero de la calle Benjamin Franklin, que se completará con la remodelación de la calle afectada.

Además, se repondrá el firme de esta calle y de Miguel Faraday. Por su parte, en el Polígono de Malpica se asfaltarán las calles C y J. La valoración de los trabajos es de 499.990,16 euros, IVA incluido, y se estima que las obras duren un mes.

La inversión se reparte para Cogullada en 249.243,48 euros, IVA incluido, y en Malpica de 249.243,48 euros, IVA incluido.

La renovación de los firmes busca mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y comodidad circulatorias de vehículos, así como el tránsito de peatones en su caso.

En el caso de las calzadas con especial paso de vehículos pesados, se prevé la utilización de un firme distinto al existente, que dará a la capa de rodadura de una mayor resistencia a esfuerzos como el frenado y el giro de ruedas, que provocan un mayor desgaste del asfalto.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Estas actuaciones se engloban en las diversas acciones de mejora de los polígonos industriales que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza.

En 2025 se ha convocado la segunda convocatoria de subvenciones para polígonos industriales de titularidad privada en el término municipal, que tiene una asignación global de 500.000 euros y que forma parte de los acuerdos alcanzados con el grupo municipal de Vox durante el pacto del presupuesto municipal de Zaragoza.

Asimismo, el polígono de Malpica cuenta con una inversión de 1,5 millones para obras de mejora del alumbrado, asfaltado y red de agua, gracias al convenio firmado con Montepino Logística Zaragoza en compensación al ahorro de la carga fiscal por la tramitación de las licencias de derribo, obra nueva y urbanización.