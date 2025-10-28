El Ayuntamiento de Zaragoza reconoce a más de 120 empresas por su colaboración con programas de formación e inserción

El Ayuntamiento reconoce a más de 120 empresas por su colaboración con los programas de formación e inserción - DANI MARCOS

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes de 120 empresas y de las entidades más relevantes de Zaragoza, así como instituciones públicas han recibido un reconocimiento del Ayuntamiento de Zaragoza por haberse involucrado y haber apostado por esta institución como canal de formación e inserción en el mercado laboral.

Todas ellas han colaborado con el impulso del empleo y la formación en la ciudad en las iniciativas de Zaragoza Dinámica durante el año 2024. Las firmas presentes en el acto de agradecimiento del Ayuntamiento de Zaragoza han contratado a personas a través de la Bolsa de Empleo de la Agencia de Colocación de Zaragoza Dinámica y también con su participación en el Salón de Empleo del año anterior.

Un 80 por ciento de las empresas que el año pasado protagonizaron este esfuerzo común con el consistorio están asentadas en Zaragoza. La labor transversal del consistorio comprende el soporte en la captación y fidelización del talento, el análisis de las competencias, la búsqueda y preselección de candidaturas y el acompañamiento y seguimiento en los procesos de selección e integración.

Ha habido un alto volumen de inscritos ya que, en 2024, los servicios de empleo municipales han tenido más de 20.000 usuarios, en concreto 20.421, de los que 2.160 son nuevos.

PERFIL

El perfil de quienes han podido comenzar a trabajar o regresar al mercado laboral ordinario el de mujeres y hombres mayores de 45 años, seguidos de mujeres de 30 a 45 años.

Por otra parte, el Salón de Empleo, con el formato actual, se está desarrollando desde 2022 y se ha instituido como cita fundamental para las empresas que colaboran.

Esta iniciativa ha resultado útil para las empresas como fuente de recursos humanos y talento, así como para el establecer relaciones con otras empresas. También para las personas que están en búsqueda o mejora de empleo: en las dos últimas ediciones (2024 y 2025), se ha registrado una asistencias de candidatos de más de 6.500 personas y la presencia de 130 stands en total de empresas, con una oferta de 1.800 puestos de trabajo.

Una de las medidas con las que el Ayuntamiento de Zaragoza ha conseguido incrementar la eficiencia en el ámbito de la orientación para el empleo es la concentración los servicios de Inserción y Orientación Laboral, la Oficina de apoyo al emprendimiento y la Oficina de impulso al autónomo en la casa del director de La Azucarera, en el Arrabal.

Este centro es un punto de referencia que ofrece un servicio integral de información y asesoramiento para las personas que están en búsqueda o mejora de empleo por cuenta propia o ajena.

EMPRESAS PARTICIPANTES

Alguna de las compañías a las que se les ha agradecido su colaboración en este acto, se encuentran entre las 15 que más facturan de Aragón.

También se ha reconocido la colaboración de las fuerzas de seguridad, asociaciones empresariales, organizaciones sociales y grandes multinacionales, que se prestan a contribuir con las iniciativas del Ayuntamiento de Zaragoza.

Los asistentes a esta entrega de reconocimientos están representando a firmas que trabajan en decenas de países, que cuentan con decenas de miles de empleados, sólo sumando algunas de las de mayor tamaño, más de medio millón de empleos por todo el mundo, una parte de ellos en Aragón.