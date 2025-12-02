El Ayuntamiento de Zaragoza y El Refugio refuerzan su colaboración para ofrecer 25 nuevas camas para personas sin hogar

ZARAGOZA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Hermandad de El Refugio continúan con su colaboracion para atender a las personas sin hogar y esta entidad social sin ánimo de lucro va a ampliar con 25 nuevas camas su capacidad para acoger a personas vulnerables que no cuentan con alternativa habitacional.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada por la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha visitado este martes la sede de la Hermandad de El Refugio y, en particular, el espacio de la tercera planta que permanecía en desuso desde hace años y que se ha acondicionado para hacer posible esta ampliación.

El Ayuntamiento de Zaragoza se hace cargo de la adquisición de las camas y también de las taquillas de las que podrán hacer uso las personas que pernocten allí.

"La ciudad está viviendo un repunte del sinhogarismo y el Gobierno de Zaragoza responde con hechos", ha afirmado Natalia Chueca al tiempo que ha añadido: "Ayer visitamos el nuevo albergue, donde no solo dignificamos la estancia de los más vulnerables y de los trabajadores, además de ampliar en 40 plazas, y hoy firmamos esta colaboración para ofrecer 25 plazas más en El Refugio".

Esta iniciativa se enmarca en el refuerzo de la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y las entidades sociales que trabajan con las personas sin hogar. Desde 2017, el presupuesto municipal dirigido a la colaboración con estas entidades del Tercer Sector se ha incrementado por más del doble, pasando de 200.000 a 541.000 euros.

En este sentido, se ha ampliado también la colaboración con las entidades sociales en la gestión colaborativa de pisos tutelados para personas sin hogar, que han pasado de 16 viviendas temporales en 2019 a las 65 que hay en la actualidad.