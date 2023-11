El Ayuntamiento de Zaragoza reprueba a Sánchez y rechaza la ley de amnistía

ZARAGOZA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción del PP, que ha apoyado VOX y han votado en contra el PSOE y ZeC, en la que se rechaza la ley de amnistía acordada por el Partido Socialista con los partidos independentistas y se reprueba al presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, por "mentir a los españoles y pactar, con el único objetivo de mantenerse en el poder, una ley infame para los intereses del conjunto de España, la Constitución y el Estado de derecho".

El texto de la moción consta de ocho puntos en los que se defiende la independencia de los órganos judiciales y reconoce el papel "determinante" desempeñado por el Rey Felipe VI durante la crisis institucional provocada por los dirigentes políticos independentistas catalanes el 1 de octubre de 2017.

Respaldar cuantas iniciativas públicas e institucionales se pongan en marcha para paralizar la ley de amnistía e instar a los diputados del PSOE en el Congreso a votar en contra de la citada ley, son otros dos puntos de debate del Pleno extraordinario. Asimismo, se rechaza la posibilidad de celebrar un referéndum de independencia para Cataluña.

El PSOE ha presentado una enmienda de transacción de sustitución a la moción del PP, que no se ha aceptado, para que el pleno manifieste el "respeto y confianza en las instituciones constitucionales del Estado y, en particular, en el papel de la Corona, las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional y los Tribunales de Justicia".

Además, expresa su "más rotunda condena a los actos violentos que se están sucediendo estos días en la calles; el señalamiento y acoso a cargos públicos representativos de la ciudadanía, así como las concentraciones y ataques a las sedes del PSOE que impiden el normal funcionamiento como partido democrático".

"MUTACIÓN DEL PSOE"

La alcaldesa ha cerrado el debate para recordar al PSOE que hace cinco meses juraron o prometieron la Constitución y han empezado a "romper" su palabra y demuestran que prefieren ser un instrumento al servicio de Sánchez y no ser útiles a los zaragozanos".

Su impresión es que "ya no se ve la dignidad del PSOE, sino que Sánchez se ha humillado y quiere humillar a todos los españoles frente a quienes defendían a España, los jueces, el rey y el propio PSOE".

"Estamos viendo --ha relatado-- una mutación del PSOE, que ha dejado de ser democrático y prefiere unirse a quienes rompen España, y el Estado de derecho frente a la alternancia de poder. Ha cambiado sus principios para comprar votos a los que quieren romper el país, dieron un golpe de Estado y no se han arrepentido. Acepta que hagan las leyes los delincuentes y asumen el discurso supremacista del independentismo catalán como propio".

En su discurso, Chueca ha comentado que al PSOE no le quedan principios, "solo el poder a cualquier precio". "Esta votación --ha avanzado-- les acompañará siempre porque es el mayor fraude de la democracia. Nunca pensamos que el PSOE se rindiera a cualquier precio". No hay ningún socialista fiel a sus principios" se ha preguntado dirigiéndose a la bancada de la izquierda.

Ha instado al PSOE a que se acostumbren a estos debates, que se van a repetir, porque desde el Ayuntamiento se va defender la libertad frente a los pactos del PSOE con el fugado Puigdemont, que es el "mayor fraude de nuestra democracia".

"CHARNEGOS EN ESPAÑA"

El portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha dicho que los "delincuentes vienen no solo a por los derechos, sino a por el dinero, la pasta" y los 15.000 millones de euros de condonación de deuda a Cataluña "es la primera cuota del chantaje".

Lorén ha criticado los pactos del PSOE con EH Bildu, ERC y Junts porque "quieren hacernos charnegos y maquetos en España", ha sintetizado.

"Además de la vergüenza e indignidad" ha aventurado que "vendrá la indemnización del Estado porque Puigdemont ya ha pedido la escolta porque al parecer no es suficiente con los 9.000 euros que cobra al mes", según ha escrito en X --antes Twitter-- el concejal socialista, Horacio Royo.

"Antes había un problema entre catalanes, ahora es entre españoles", ha dicho recordando las declaraciones de la presidenta de Junts, Laura Borràs, condenada a pena de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de prevaricación.

Ha confiado en que el secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, "haga lo que ha dicho y los diputados socialistas voten en contra de la investidura de Sánchez".

A la portavoz del grupo del PSOE, Lola Ranera, le ha dicho que los zaragozanos han tenido suerte porque "no es la alcaldesa" y ha aventurado que no repetirá como candidata porque "se está viendo cual es su opinión". Sobre la "Transición de los socialistas" que es como la ha calificado Ranera, el portavoz del PP le ha contestado que escuche a esos socialistas que la hicieron posible.

Ha augurado que el Estado de derecho "nos va a defender a todos y algunos irán a la cárcel", se abrirán procedimientos judiciales porque creemos en la división de poderes, no como aquellos que firman un acuerdo para revisar las sentencias. No queremos ser Venezuela".

"EL FACHA QUE LLEVAN DENTRO"

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha echado en falta banderas franquistas de 'atrezzo', cánticos "democráticos como el 'Cara al sol' porque es "así como --la derecha-- defienden la democracia. "La gente como ustedes no sabe salir a reivindicar sin sacar al facha que llevan dentro", lo que ha provocado que la alcaldesa le pidiera que no insultara a los intervinientes anteriores y el público le ha aplaudido.

A la derecha, le ha dicho, que "no ha sido democrática nunca", "no vengan a dar lecciones de democracia" al aludir a los "muertos en las cunetas", pero que los partidos de izquierda "hemos sabido perdonar por el bien de la convivencia". "No respetan las decisiones populares como el resultado electoral y tan a la derecha se han ido que sus amiguitos los nacionalistas de Cataluña y País Vasco ni siquiera quieren pactar con ustedes".

En sus críticas a la corrupción de la derecha ha dicho que "han tiroteado a Vidal Cuadras por la financiación ilegal de VOX con dinero de un grupo terrorista iraní". Lorén ha pedido que retire ese comentario "justificando el terrorismo" por el disparo al exdirigente del PP y fundador de VOX y Tomás ha replicado que el propio herido había comentado que "pensaba que venía de Irán".

"SUBASTA"

El portavoz de VOX, Julio Calvo, ha dicho que no es una negociación sino "una subasta de España" y ha alertado de que el "soborno de hoy es el chantaje de mañana y se pagará hasta que se tenga que convocar elecciones y mientras España quedará exhausta y arruinada", ha augurado.

Calvo ha opinado que Sánchez es el "más débil y el más falaz porque la fortaleza de Puigdemont es la debilidad de Sánchez". Le ha instado a Ranera a que se pregunte por qué siguen a Sánchez y si les tiene respeto porque el candidato del PSOE "se ha ganado el puesto en la galería de los traidores junto a Fernando VII".

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha pedido respetar la reglas de juego y ha confiado en que la crispación y el odio no afecte a la sociedad" para criticar que el PP "no condena" los ataques a las sedes del PSOE con un "silencio atronador".

Le ha pedido a Chueca que "deje de instrumentalizar" el pleno porque "es poco creíble, ya que venía a mandar pero está obedeciendo". Ha añadido que la ley de amnistía se aprobará y los jueces y tribunales la pondrán en marcha y decidirán lo que tiene que hacer porque es un Estado garantista "a pesar de que --el PP-- se han echado en brazos de VOX".

Ha insistido en que se condene la violencia porque es "inaceptable los llamamiento de VOX" y lo que se hace en las sedes del PSOE. Desde la tribuna de público le han abucheado, lo que ha provocado las críticas de Ranera y la alcaldesa ha pedido que "no tengan la piel tan fina".