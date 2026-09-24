El Ayuntamiento de Zaragoza revisa las licencias de gasolineras en Valdespartera y dicta suspensión cautelar inmediata

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano. - DANI MARCOS

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería Municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza ha ordenado revisar las licencias de gasolineras en Valdespartera y ha dictado la suspensión cautelar inmediata.

Con esta decisión se ha dado un paso decisivo para atender las "justas reivindicaciones de los vecinos del barrio de Valdespartera y de su comunidad escolar", ha considerado el consejero municipal del área, Víctor Serrano.

En rueda de prensa ha calificado de "clara apuesta política por la defensa del bienestar ciudadano y del entorno residencial del sur de la capital aragonesa", la paralización de los proyectos de instalación de estaciones de servicio en esa zona del sur de Zaragoza.

"He ordenado el inicio de los expedientes tendentes a la revisión de esas licencias", ha afirmado tajantemente Serrano durante su comparecencia, explicando que esta decisión viene respaldada por un intenso y minucioso trabajo técnico.

En este sentido, Serrano ha detallado que el Ayuntamiento de Zaragoza ha logrado armar una sólida estructura jurídica para dar respuesta a la movilización social. "Se ha encontrado base jurídica para que todas las alegaciones puedan ser tratadas como recursos de reposición. Hay legitimidad de los vecinos para reclamar, y vamos a resolverlas", ha enfatizado.

PARALIZACIÓN

Como medida garantista para proteger a las familias y al entorno educativo mientras se estudian a fondo las reclamaciones, el Ayuntamiento ha decretado la paralización inmediata de las actuaciones.

"Antes de resolver las alegaciones, se va a proceder a la suspensión cautelar de esas dos licencias", ha asegurado Serrano. El instrumento legal que materializará esta decisión es una providencia del gerente de Urbanismo que, tal y como ha avanzado el consejero municipal, "saldrá entre hoy y mañana".

Esta actuación evidencia el firme propósito del actual equipo de Gobierno de "situarse del lado de los ciudadanos, haciendo suyas sus preocupaciones sin menoscabar la legalidad vigente", ha argumentado.

"Nuestra prioridad siempre ha sido escuchar a los vecinos. Hay un interés político que necesitaba una base jurídica para preservar los derechos de todas las partes, de forma prudente. El camino adoptado tiene todo el rigor jurídico", ha subrayado Serrano.

El área de Urbanismo tiene registradas aproximadamente medio centenar de alegaciones provenientes de un amplio espectro de la sociedad civil de Valdespartera, abarcando desde las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), hasta asociaciones vecinales y ciudadanos a título particular.

Según ha explicado Serrano, tras un primer filtrado, estas reclamaciones son "resumibles en tres o cuatro argumentos comunes", lo que facilitará su análisis pormenorizado. A partir de este momento, el procedimiento entra en una fase de estudio detallado y eminentemente técnico.

RESOLUCIÓN EN OCTUBRE

"Ahora hay que dejar trabajar a los técnicos y jurídicos municipales. Requerimos de todo el rigor", ha insistido Serrano. Las previsiones del Consistorio apuntan a que los servicios jurídicos de la Gerencia de Urbanismo puedan tener resueltos estos recursos vecinales a lo largo del mes de octubre. "Ahí conoceremos el fondo del asunto", ha añadido Serrano.

El Gobierno municipal se ha comprometido a mantener un canal de comunicación abierto y transparente en todo momento. "Iremos informando a los vecinos" de cada avance, ha garantizado el consejero. Asimismo, la administración local no cierra la puerta a una salida consensuada que evite el conflicto, apostando por el diálogo con el sector privado. De hecho, Serrano ha revelado que ya ha habido "interés por parte de una de las empresas en reunirse para conocer la situación promenorizada".

El Ayuntamiento atenderá esta petición y sumará el talante negociador, asegurando que "en la medida de todas las posibilidades se buscará una solución o alternativa que sea común en beneficio de todas las partes, si así es posible, lo permite la normativa y hay voluntad".

Con todas estas medidas, el Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su modelo de urbanismo centrado en las personas, demostrando que el Gobierno municipal tiene "la voluntad de utilizar todos los resortes técnicos para proteger la convivencia y la calidad de vida en los barrios", ha destacado Serrano.