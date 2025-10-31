El Ayuntamiento de Zaragoza rinde su tradicional homenaje en el Cementerio de Torrero por Todos los Santos

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, encabeza el homenaje de la Corporación municipal a los fallecidos, que todos los años se celebra en el Cementerio de Torrero con motivo de la festividad de Todos los Santos. - DANI MARCOS

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha encabezado el homenaje de la Corporación municipal a los fallecidos, que todos los años se celebra en el Cementerio de Torrero con motivo de la festividad de Todos los Santos.

"Se espera que mañana unas 40.000 personas pasen por este equipamiento a lo largo de una jornada cargada de homenaje, emociones y recuerdo a nuestros seres queridos", ha detallado la edil, quien ha agradecido "el esfuerzo y la coordinación de hasta doce servicios municipales para que estos días los zaragozanos puedan disfrutar de un espacio de recuerdo y memoria, pero también participar en las actividades culturales programadas para esta festividad".

Chueca ha querido tener un "especial recuerdo hacia aquellas familias que, lamentablemente, han visto perturbado el lugar de recuerdo en los recientes actos vandálicos" y ha enviado un mensaje de "apoyo y solidaridad".

"Todos conocen --ha relatado-- todo el problema que ha habido con los atracos a las lápidas y que, por suerte, el ayuntamiento detectó con rapidez y puso en manos de la Policía Nacional y se ha actuado con gran diligencia".

"No hay palabras para describir la indignación que sentimos ante personas tan desalmadas, capaces de profanar y dañar el lugar de descanso eterno de nuestros seres queridos. Es un acto de cobardía, una falta de humanidad y de respeto a la memoria", ha enfatizado.

Ha informado de que el Ayuntamiento "ha tomado y seguirá tomando todas las medidas necesarias para perseguir estos actos, acompañar a las familias y garantizar que este lugar de paz y recuerdo se mantenga intacto y protegido".

Por eso, ha dado a conocer que ha dado orden a los Servicios Jurídicos para que estudien cómo el Ayuntamiento de Zaragoza, aunque no puede personarse porque los daños patrimoniales no han sido al Ayuntamiento, "pero sí que puede reforzar estas denuncias a los particulares y por lo tanto que se sientan acompañados y que los malhechores paguen por lo que hicieron".

CREMATORIOS

ha avanzado las mejoras que pronto se ejecutarán en el camposanto, ya que, este viernes, el Gobierno de Zaragoza ha aprobado "la adjudicación de la concesión demanial del Cementerio de Torrero para los usos funerarios del tanatorio a la empresa Memora Servicios Funerarios, que ha ofertado un alza del 116,67 por ciento del canon anticipado, lo que supone 6.500.100 euros que son 3,5 millones más de lo previsto; y otra subida del 8 por ciento del canon periódico anual, lo que supone un 10 por ciento del importe neto de la cifra de negocios por las actividades desempeñadas durante la explotación de la concesión.

Esto también incluye, ha avanzado la alcaldesa, que "la empresa adjudicataria deberá acometer también una serie de inversiones en mejoras por un valor de 7,7 millones de euros, con las que tendrá que construir un edificio de 1.800 metros cuadrados que amplíe el actual Tanatorio, lo que supondrá una inversión por su parte cercana a los 7,7 millones de euros.

Para ello se ha delimitado el espacio que se sitúa junto al actual bloque que engloba el Tanatorio B, las capillas 1 y 2, y la zona de crematorios, empleando parte del vial de acceso a los aparcamientos.

La expansión, por tanto se hace usando el vial rodado actual que transcurre paralelo al edificio y hacia la zona anexa sin afectar al área en la que se encuentran alrededor de 75 enterramientos de cenizas.

En esta instalación se pondrán 4 nuevos hornos crematorios, una sala de despedida, 4 nuevas salas de velatorios, y requiere también la construcción de un vial alternativo al actual para dar acceso al parking.

Respecto a la conservación medioambiental, se implantarán técnicas de ahorro energético como la instalación de sistemas de apoyo que permitan reducir los consumos energéticos en las instalaciones y permitan la recuperación de la energía, se colocarán elementos de cuantificación y control de los consumos y de emisión de contaminantes a la atmósfera, y se realizarán los cambios de combustible necesarios a fin de lograr una mejora en la calidad de las instalaciones, así como en el terreno.

TRADICIONAL HOMENAJE

La visita de la corporación municipal ha comenzado en la Capilla Sainz de Varanda en la que se rinde homenaje a los alcaldes fallecidos, después se han depositado coronas en la capilla de Ángel Sanz Briz, en el monumento Víctimas Covid, la plaza del Voluntariado, la Fosa Común, los Donantes de Órganos, el Cabildo Metropolitano, los memoriales de Joaquín Costa y Víctimas del Franquismo.

Por otra parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha querido resaltar la labor de los trabajadores municipales del Cementerio de Torrero, "que este año ha cumplido 191 años en funcionamiento, desde que fuera inaugurado solemnemente en 1834".

DATOS

El recinto tuvo en origen una extensión de unas sesenta mil varas cuadradas, en decir, 41.924 metros cuadrados. En la actualidad, el camposanto cuenta con 519.015 metros cuadrados y acogen los restos de cerca de 700.000 personas, siendo el recinto funerario más grande de Aragón.

El espacio cuenta 5,7 hectáreas de zonas verdes donde se incluyen 4.621 unidades de arbolado, 529 arbustos, 28 fuentes y 220 bancos.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia de Zaragoza fallecieron el año pasado un total de 9.673 personas. Si se atiende a los datos de 2024, en Torrero se realizaron finalmente 3.674 solicitudes de cremaciones --depositaron cenizas en Torrero-- y 2.149 inhumaciones --depositar restos de fallecidos--.

En lo que va de 2025, las cenizas depositadas en Torrero superan ya las 3.141 --cifra casi idéntica a la registrada el año pasado a estas alturas-- y las inhumaciones efectuadas están en 1.671.

No todos los restos de fallecidos en la ciudad pasan por las instalaciones de Torrero, ni todo el proceso tiene que ser ejecutado allí.

Por ejemplo, pueden velar al fallecido, pero después trasladarlo a otra localidad o municipio. O pueden también incinerarse en otras instalaciones y terminar siendo depositados en Torrero. De hecho, este 2025 el depósito de cenizas en Torrero es de 3.141 personas, pero en las instalaciones se han cremado 2.909 restos.

.