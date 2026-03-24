El Ayuntamiento de Zaragoza se suma al Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar con la campaña 'Cuidar'

Cartel de la campaña 'Cuidar' del Ayuntamiento de Zaragoza en el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza se suma a la celebración del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, este 30 de marzo, con la campaña de concienciación 'Cuidar' que estos días se puede ver en las calles de la ciudad.

Con el lema 'Respeta los derechos laborales de las profesionales del hogar y de los cuidados', la iniciativa busca visibilizar e informar a la ciudadanía de los derechos laborales de las personas que trabajan en las labores del hogar.

El trabajo doméstico abarca muchas actividades desde la limpieza y el mantenimiento hasta el cuidado de mayores o menores, elaboración de comidas, planchado o arreglos de ropa de vestir, entre otras muchas tareas.

Las personas que desarrollan este trabajo cuidan de las familias y mantienen los hogares, realizando una función imprescindible para el desarrollo de la sociedad, ha indicado la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, también concejal de Igualdad.

Con esta campaña, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para que reconozca el valor "social e imprescindible" de las profesionales del hogar y los ciudadanos, para que "la contratación se realice siempre de forma legal, garantizando todos los derechos laborales", ha afirmado Marian Orós.

Con este objetivo, además de la campaña que ya se puede ver en las calles y en el interior de los autobuses, el Ayuntamiento ha programado para el 10 de abril la jornada 'La mercantilización del empleo de hogar', moderada por la profesora de Sociología de la Universidad, Ana Lucía Hernández Cordero.

FEMINIZADO

En ella, la ponente Sofía Jiménez, profesora asociada de la Universidad de Zaragoza, hablará sobre 'Transformaciones del trabajo del hogar y cuidados en la economía digital', mientras que Gabriela Poblet, de la Universidad de Valladolid, presentará el libro 'Criadas de la globalización: servicio de hogar, género y migraciones contemporáneas'.

Pese a los avances de los últimos años, el empleo del hogar acumula situaciones de precariedad y economía sumergida, siendo además un sector "profundamente feminizado".

El 95% de las personas afiliadas al Sistema Especial de Personas Empleadas del Hogar de la Seguridad Social son mujeres y el 45% de ellas son extranjeras, lo que convierte este sector en el de mayor presencia de mujeres migrantes de todo el mercado laboral español.

En enero de 2025, más de 350.000 personas estaban dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadoras del Hogar, la cifra más baja desde que se creó el sistema en 2012. Esta tendencia descendente se agudiza mientras que los datos de la EPA del INE muestran que cerca de 568.000 mujeres declaran trabajar como empleadas del hogar.

La brecha entre ambas cifras, superior al 38 por ciento, evidencia que más de 200.000 trabajadoras siguen sin contrato ni protección social.