Azcón aboga por difundir el "horror y barbarie" que supuso el holocausto para evitar que se vuelva a repetir

Publicado 27/01/2020 14:34:22 CET

Un superviviente del holocausto cree que "Hitler tiene que estar revolviéndose en su tumba"

ZARAGOZA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, se ha mostrado partidario de difundir el "horror y el dolor" que supuso el holocausto para "no olvidar lo que ocurrió en el pasado y no volver a repetirlo en el futuro", además ha abogado por "recordarlo y estudiarlo" y realizar actos conmemorativos a las víctimas para transmitir a los más jóvenes "lo que supuso esa barbarie".

Azcón se ha referido al acto de homenaje a las víctimas del nazismo y en conmemoración del 75º aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz (Polonia) y el 40º aniversario del fallecimiento del diplomático aragonés destinado en Budapest en los años 40, Ángel Sanz Briz, conocido como 'el Ángel de Budapest'.

El acto, que ha tenido lugar en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza, ha contado con la intervención del superviviente judío del Holocausto, Zvi Szlamowicz, y del comisario de los actos conmemorativos del 40º aniversario de la muerte de Ángel Sanz Briz, Miguel Ángel Pallarés.

El alcalde ha dicho los siguiente: "Nosotros queremos aportar nuestro granito de arena, desde el Ayuntamiento de Zaragoza para que no se olvide lo que significó el holocausto y el nacionalsocialismo, además de la barbarie y dolor que supuso".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de comenzar el acto, Jorge Azcón ha considerado que "es importante" oír a las personas que lo vivieron y pueden alzar la voz de lo que fue "uno de los periodos más negros de la historia del a humanidad".

HITLER

El belga víctima del holocausto, Zvi Szlamowicz, y que reside en Israel donde ejerce como profesor de secundaria, ha contado que tras nacer en 1942, en un país ocupado por los nazis, fue salvado por una pareja que lo ocultó después de que su madre muriera en Auschwitz, donde sobrevivieron su padre y su hermana. "Al final de la guerra nos reunimos, luego me casé y tengo 6 hijos, 16 nietos y 3 biznietos. Posiblemente Hitler se está revolcando en su tumba", ha ironizado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Zvi Szlamowicz, ha dicho que siente que es "uno de los últimos que todavía puede contarlo" porque la mayoría tienen más de 90 años o no quieren hablar de ello como le pasaba a su padre que solo contaba si le preguntan.

"Al terminar la guerra tenía tres años y no sufrí, pero mi hermana, es mayor, y recuerda todo. Fue muy difícil vivir a la sombra de un padre que perdió a su esposa y vivió la guerra. Era un hombre con miedo, que no dormía y muy nervioso, no era fácil vivir con el", ha recordado.

La situación actual en Europa con el auge de los movimientos de extremaderecha la ha atribuido a que la "crisis económica alienta el antisemitismo", pero ha observado que "hay esperanza" porque las nuevas generaciones son "más liberales y democráticas y creo que no permitirán que ocurra algo así".

"HAY ESPERANZA"

Para Zvi Szlamowicz, se trata de "períodos de crisis económica en los que la gente busca culpables, como entonces Hitler con los judíos", ha comparado.

Sobre las nuevas generaciones y su grado de conocimiento sobre el holocausto ha subrayado que a sus alumnos los ve "más liberales y aunque algunos se inclinan a la derecha o al nacionalismo, son más capaces de aceptar las ideas diferentes, Son más democráticos, así que hay esperanza", ha concluido.

HOMENAJE A SANZ BRIZ

En su intervención durante el acto, Azcón ha recalcado que "hay que seguir divulgando testimonios de ese horror y seguir educando a los jóvenes en el rechazo al racismo y totalitarismo, además de en el respeto a la dignidad y los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo".

El alcalde ha instado a "recordar los peligros de la discriminación y el fanatismo y para que esas atrocidades no vuelvan a suceder hay que trabajar, cada día para evitar toda manifestación de intolerancia".

Azcón ha destacado que a este acto para conmemorar los 75 años del holocausto y los aragoneses asesinados en los campos de exterminio se sumará otro sobre a los largo de este año sobre el 40º aniversario del fallecimiento del diplomático aragonés, Ángel Sanz Briz, quien pudo salvar a más de 5.400 judíos. "Todo el que quiera colaborar estaremos encantados de que participe".

Ha avanzado que el programa se está elaborando y consistirá en recuperar una parte del patrimonio de Sanz Briz, que será uno de las aspecto más importantes, ha apostillado.

El comisario de los actos conmemorativos al 'Ángel de Budapest', el profesor de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Pallarés, ha contado que se realizará una jornada de convivencia escolar el 11 de junio día del fallecimiento de diplomático y una escenificación en el cementerio de Torrero.

La mayoría de los actos se centrarán en octubre y "siempre con una línea pedagógica", ha puntualizado Pallarés, al informar que se instalará una exposición en el cementerio de Torrero sobre la vida de Sanz Briz, y los días 22 y 23 de octubre, en la Facultad de Ciencias de la Educación se programará un coloquio sobre el holocausto.