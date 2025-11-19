Jorge Azcón cifra en más de 160 millones la inversión captada por el Aeropuerto de Teruel durante los dos últimos años

TERUEL 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este miércoles que "el Aeropuerto de Teruel es, hoy por hoy, un ecosistema empresarial de primer nivel en el que operan una quincena de empresas que generan riqueza, que crean empleo y que aportan un valor reputacional sin precedentes a Teruel y a toda la provincia", con una inversión captada de 160 millones en los dos últimos años.

Con estas palabras Azcón ha realzado el principal aeropuerto industrial de Europa, que este miércoles ha sido escenario de un nuevo hito más: la colocación de la primera piedra del segundo hangar de la empresa multinacional International Aerospace Coatings (IAC), dedicada a la pintura de aeronaves.

Durante su intervención, Azcón ha cifrado en cerca de 160 millones la inversión comprometida en el Aeropuerto de Teruel durante los dos últimos años, entre lo invertido por el propio Consorcio del Aeropuerto --60 millones--, lo anunciado por Defensa para el Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea --42 millones--, el futuro laboratorio de investigación del ITA --10 millones-- y la inversión privada de manos de empresas como AIR, que creará un centro de reciclaje de material aeronáutico --30 millones-- y la propia IAC --20 millones en el segundo hangar--.

El jefe del Ejecutivo autonómico, que ha definido el Aeropuerto de Teruel como "una historia de éxito", ha atribuido al buen entendimiento entre instituciones y a la colaboración público-privada el empuje experimentado por esta infraestructura en los últimos tiempos: "Gracias a ello, los 850 empleos directos y 1.700 indirectos que hoy genera este aeropuerto se verán incrementados con creces en los próximos años, hasta alcanzar y superar más pronto que tarde los 1.200 trabajadores, una oportunidad para ponerle freno a la despoblación y que nos obliga a hacer frente a retos como el de la vivienda".

En este sentido, Azcón ha recordado la adjudicación para la promoción de 106 viviendas públicas en la calle Italia sobre un suelo cedido por el Ayuntamiento de la ciudad, las 250 viviendas que se construirán con el lanzamiento del nuevo programa 'Más Vivienda, Mejor Empleo' y las casi 1.000 viviendas anunciadas recientemente por la alcaldesa, Emma Buj, en la zona de Las Viñas.

"Porque sin vivienda no hay empleo ni crecimiento económico posible", ha remarcado Azcón, señalando que "para tranquilidad de las empresas que van a necesitar mano de obra, como es el caso de la propia IAC, en cuyo nuevo hangar van a trabajar 70 personas, ya nos hemos puesto manos a la obra para impulsar nuevas viviendas en Teruel y su entorno".

El presidente ha participado en el acto de colocación de la primera piedra del nuevo hangar de IAC, junto al CEO de la compañía, , el consejero y presidente del Consorcio del Aeropuerto de Teruel, Octavio López, y la alcaldesa y vicepresidenta del Consorcio, Emma Buj.

"Mi agradecimiento y mi felicitación a IAC por el inicio de la construcción de este segundo hangar en el que se repararán aeronaves de gran tamaño", ha trasladado Azcón, quien ha vaticinado que "seguiréis cosechando éxitos empresariales que reforzarán la posición estratégica de este aeropuerto, al que, gracias a vosotros y a otras compañías, seguirán llegando aviones de las principales compañías aéreas del planeta para volver a surcar los cielos en perfecto estado de revista".

El nuevo hangar de IAC estará finalizado en el último trimestre de 2026 y se destinará a la pintura para aviones de grandes dimensiones, los denominados de doble pasillo, y será una instalación dotada de la última tecnología en aplicación de pintura y protección medioambiental, con capacidad para operar 30 unidades al año.

En él, la multinacional de origen irlandés invertirá 20 millones de euros y creará 70 puestos de trabajo directos. IAC es líder mundial en pintura de aeronaves y servicios aeronáuticos y cuenta con diez instalaciones de vanguardia en Europa y los Estados Unidos en las que gestiona más de 800 proyectos cada año. La compañía opera en el Aeropuerto de Teruel desde febrero de 2024.

En otro orden de cosas, Azcón ha destacado la diferencia "abismal" entre su política de vivienda y la que implementó el anterior Gobierno regional.

En el caso del alojamiento de los trabajadores chinos que vendrán a Zaragoza para construir la gigafactoría de Figueruelas, ha dicho que el Gobierno de Aragón colaborará con la empresa CATL "y es la empresa quien tiene que buscar las soluciones para las viviendas de esos trabajadores".

"El Gobierno de Aragón va a exigir que las condiciones habitacionales para los que puedan venir de fuera a trabajar en la gigantesca factoría sean condiciones de normalidad, que estén dentro de los estándares que conocemos y cuando nos planteen las soluciones les daremos la opinión", ha concluido.