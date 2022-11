Azcón cree "imprescindible" que Gobierno de Aragón haga una aportación justa a la ciudad en depuración

ZARAGOZA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, considerado que es "imprescindible" que el Gobierno de Aragón "modifique su posicionamiento" en depuración de agua y ha pedido establecer un convenio con la ciudad para que "una parte justa" de lo que pagan los zaragozanos por este impuesto autonómico ayude a afrontar las inversiones previstas en este ámbito que son más de 30 millones en seis años.

En este sentido, ha recordado que un 70 por ciento de las inversiones previstas en el Plan Aragonés de Depuración hasta el año 2026 proviene del dinero que pagan los zaragozanos con ese impuesto. A cambio, el Gobierno de Aragón "sólo tiene previsto destinar a la ciudad el 3 por ciento" de esas inversiones.

De esta forma se resolvería el "trato discriminatorio" que recibe Zaragoza con el impuesto autonómico de las aguas residuales, ha subrayado el alcalde durante su discurso en el Debate sobre el estado de la ciudad.

Este es uno de los asuntos que expresamente ha citado para debatir en la Comisión Bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha pedido se convoque antes de fin de año para impulsar nuevos acuerdos que se puedan desarrollar en 2023.

Otro asunto que ha mencionado para abordar en la Comisión Bilateral es el sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid, en el que tanto el Ayuntamiento como la Diputación de Zaragoza han cumplido su parte "hace mucho tiempo", pero están a la espera de que el Gobierno aragonés aporte los 11,5 millones de euros que permitirán zanjar el "principal problema ambiental de la provincia".

Asimismo, Azcón quiere tratar en la Bilateral el pago de 25 millones que por sentencia judicial tiene que efectuar el Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza por las obras del tranvía y los 4,2 millones de euros que el TSJA ha dictaminado que también tienen que abonar al consistorio sobre los antiguos juzgados de la plaza del Pilar.

MÁS ASUNTOS

Otros asuntos que merecen un "esfuerzo de colaboración" es la implicación de Zaragoza en la propuesta para ser sede de las Agencia Nacional de Salud y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial. Ha recordado que el Ayuntamiento se ha ofrecido de forma oficial al Gobierno de Aragón a participar activamente en esos proyectos, de "gran interés" para la ciudad, pero "solo ha recibido silencio o rechazo, a pesar de que sería algo natural y lógico que reforzaría la candidatura", ha esgrimido.

"Resulta extraño --ha agregado-- que todas las instituciones y entidades sociales vayan de la mano en el proyecto para pedir la sede de la Agencia Espacial en Teruel pero no ocurra lo mismo con Zaragoza".

En su discurso ha recordado que si en anteriores reuniones de la Comisión Bilateral se han podido llegar a acuerdos "deberíamos ser capaces de seguir haciéndolo y demostrar a los aragoneses que la cercanía de las elecciones no nos nubla la mente".

Para el alcalde esta actitud de diálogo y acuerdo institucional ha tenido un "claro punto de inflexión" en los responsables del Gobierno de Aragón "hace algo más de un año, coincidiendo con los meses previos a la celebración del último congreso del Partido Popular de Aragón" en la que Azcón sale elegido presidente de los 'populares' aragoneses.

"Desde ese momento, --ha expuesto-- el trato de la DGA con Zaragoza cambió a la negativa sistemática a cualquier propuesta negociadora y a la adopción de decisiones y anuncios unilaterales sobre la ciudad sin importar que su relevancia o características aconsejen la comunicación y la colaboración".

No obstante, ha considerado que "hay tiempo" para volver a cambiar el rumbo y "no decepcionar a los aragoneses con esa actitud equivocada al calor de la efervescencia electoral". Tras recordar que quedan seis meses para las elecciones ha dicho lo siguiente: "No permitamos que se pierda medio año en el que tenemos la responsabilidad de seguir gestionando en beneficio del conjunto de la sociedad".