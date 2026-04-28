Azcón critica la "confrontación absurda e injusta" entre educación pública y concertada

1082407.1.260.149.20260428135946 El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, expone el programa político del Gobierno que quiere conformar, basado en el acuerdo de PP y Vox, en el Pleno de las Cortes de Aragón, a 28 de abril de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). El p - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha aprovechado su discurso de investidura para reclamar "honestidad" a los partidos de la oposición y reprocharles que busquen "una confrontación absurda e injusta" entre la educación pública y la concertada, a la vez que ha defendido la concertación del Bachillerato en centros privados porque "es un compromiso electoral que garantiza la libertad de elección del centro educativo".

"Es fundamental no engañar ni tratar de confundir al ciudadano", ha expresado Azcón en su discurso, en el que ha remarcado que esta es una medida que "los propios aragoneses han apoyado con su voto" y que se materializará de forma progresiva a partir del curso 2026-2027.

En opinión del dirigente del PP, "favorecer la libertad de elección de las familias no está, ni mucho menos, reñido con el cuidado de la educación pública" y ha contrapuesto, frente a lo que ha calificado como "mentiras" y "medias verdades", el aumento presupuestario desde 2023.

Así, ha señalado que el presupuesto vigente destina 134,5 millones de euros más a la enseñanza pública que las últimas cuentas aprobadas por el PSOE, lo que le ha llevado a afirmar que "hablar de recortes es, simple y llanamente, difundir un bulo".

Azcón se ha referido también a la situación del profesorado, con cerca de 20.000 nóminas actualmente, frente a las 17.785 que había en 2023. Con respecto al curso pasado, son 400 docentes más, con menos horas lectivas y "mejores condiciones laborales" ya que han dejado de ser "los peor pagados de España".

"Es de justicia que los maestros, que desempeñan un papel fundamental en la sociedad, tengan una remuneración acorde a su importancia", ha asegurado.

LA EDUCACIÓN DE 0-3 AÑOS, EN LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

En cuanto a la educación infantil, ha adelantado que el tramo de 0 a 3 años se pondrá en marcha de forma progresiva a lo largo de los próximos cuatro años y que también se aumentarán las deducciones fiscales para las clases de refuerzo que pagan muchas familias aragonesas.

En FP, tras trabajar para superar su "estigma histórico" y adaptarla "a las necesidades reales del tejido productivo y del territorio", la oferta supera ya los 150 títulos, con un aumento de 3.300 plazas, y se ha consolidado como la primera opción formativa para los jóvenes aragoneses.

En total, más de 28.000 alumnos han apostado este curso por estos estudios, un "máximo histórico", de los que 16.000 se forman en ámbitos tecnológicos.

MÁS PRESUPUESTO EN SANIDAD

En línea similar se ha pronunciado en relación a la sanidad, que encontraron en 2023 "con gravísimas carencias" y "en riesgo de colapso", lo que ha obligado a tomar distintas medidas que han logrado reducir la lista de espera en un 27,54%, en una "magnífica tendencia" que se está viendo "afectada gravemente" por las últimas huelgas médicas.

Unas medidas que también han incidido en el aspecto tecnológico, con la llegada de nuevos robots quirúrgicos a los hospitales aragoneses --dos al Miguel Servet, uno al Clínico, al Obispo Polanco y al San Jorge, y próximamente llegará uno a Alcañiz--. Se ha estrenado también la radioterapia en Huesca y está en construcción en búnquer en Teruel.

En relación a las infraestructuras, ha citado la puesta en marcha del nuevo Hospital de Alcañiz, que "muy pronto" harán lo propio con el de Teruel, así como reformas en el Miguel Servet, la construcción del nuevo Centro de Salud Ramón y Cajal de Huesca, la ampliación y reforma del de Barbastro, las obras de ampliación de las urgencias del Hospital Ernest Lluch de Calatayud.

Los compromisos en esta materia para la próxima legislatura pasan por el impulso al nuevo Hospital Royo Villanova de Zaragoza o los nuevos centros de salud en Utebo, Zuera, Cuarte de Huerva y el barrio zaragozano de Arcosur, además de reformar y ampliar el de Caspe.

Por otro lado, Azcón ha indicado que la plantilla del Servicio Aragonés de Salud (Salud) se ha incrementado en 1.473 trabajadores hasta marzo de 2026, lo que ha obligado al Ejecutivo a ser "innovadores" para llevar médicos a centros de difícil cobertura, premiando con estabilidad laboral estos puestos.

"EL TRABAJO NO TERMINA AQUÍ"

No obstante, ha insistido en que "el trabajo no termina aquí": "Una sanidad herida de muerte puede salir de la UCI en algo menos de tres años, pero sigue necesitando cuidados y un ritmo de inversión creciente". Por ello, ha asumido el compromiso de incrementar el presupuesto sanitario como mínimo en un porcentaje similar al aumento global de las cuentas autonómicas.

Asimismo, ha avanzado que se reforzará el nuevo sistema de Demanda Urgente de Atención Primaria (DUAP) en Zaragoza, que "se ha demostrado más que eficaz", y que se seguirán aplicando las "exitosas" medidas de fidelización de médicos residentes y los incentivos para cubrir puestos de difícil cobertura.

PRIMERA MATRÍCULA UNIVERSITARIA GRATIS

En materia universitaria, Azcón ha anunciado que la primera matrícula será gratuita para todos los estudiantes que hayan hecho la prueba de acceso a la universidad en la Comunidad. El objetivo de esta medida es que los jóvenes puedan "encontrar oportunidades en su tierra" para que puedan desarrollar su proyecto de vida en Aragón.

Ha sostenido que la política universitaria desde la llegada del PP al Gobierno ha tenido el objetivo claro de "alinear la formación con la demanda, el empleo y las necesidades del territorio", reforzando los estudios "con mayor proyección", especialmente en los ámbitos sanitario y tecnológico.

Entre ellos ha destacado la apuesta "nítida" por el Grado en Medicina, que se podrá cursar por primera vez en las tres capitales aragonesas tras su implantación en Teruel en el próximo curso, en el que comenzarán sus estudios 410 futuros médicos en Aragón.

Asimismo, trabajará para que en 2027 sean una realidad el Grado de Farmacia en Huesca y el de Ingeniería Aeroespacial en Teruel, reforzando así el papel de estos campus como motores de desarrollo económico y social. Todo ello en respuesta a la "convicción profunda" de que "el talento es el mayor activo de Aragón y al talento hay que cuidarlo y proporcionarle herramientas de desarrollo".

"AGILIDAD" EN SERVICIOS SOCIALES

En servicios sociales, el candidato ha asegurado que, a su llegada al Pignatelli, estaban "infradotados, sin personal, apenas se sostenían y con recursos mal planificados", además de que "se trabajaba con indicadores y cifras falseadas".

Dos años y medio después, ha considerado que se ha puesto remedio dotando de personal y recursos al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) --120 millones de euros más--, a lo que ha sumado la ampliación de prestaciones y el refuerzo de los equipos de valoración de dependencia, discapacidad y atención temprana, alcanzando "máximos históricos" de cobertura y reduciendo "notablemente" los tiempos de tramitación y las listas de espera.

Las medidas sociales se completan con el impulso a las casas de infancia o a las casas del mayor, así como la estrategia contra la soledad no deseada o la ampliación del Teléfono del Mayor a las 24 horas durante todo el año.

"Estos ejemplos, entre otros muchos, son la certificación de que los servicios sociales aragoneses están, en abril de 2026, en posición de avanzar hacia la excelencia tras años de desidia y de propaganda inflada", ha aseverado Azcón, quien ha reiterado su crítica a la política del cuatripartito anterior en este ámbito, con una "desconexión absoluta e incapacidad de gestión", pese a reivindicarse como "adalid de lo social".

Por último, ha apuntado que continuarán reforzando la atención a las personas mayores mediante el incremento de plazas en residencias y centros de día y aumentando el presupuesto destinado a estos servicios.