Azcón critica a Vox por "bloquear" el presupuesto de Aragón tras reclamar el cese de su asesor: "Espero que recapaciten"

El jefe del Ejecutivo autonómico se ha preguntado cómo es posible que los de Abascal apoyen las cuentas en otras CCAA: "Es un error"

JACA (HUESCA), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha cargado contra Vox por "bloquear" el presupuesto de la comunidad autónoma para 2026 como consecuencia de que se haya reclamado el cese de un asesor del grupo parlamentario que lidera Alejandro Nolasco en las Cortes de Aragón, Marcos Francoy, por "declaraciones racistas en redes sociales".

En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles en Jaca, donde Azcón ha participado en la reapertura de la hospedería de San Juan de la Peña, ha criticado que Vox se dedique a hacer oposición al Partido Popular en Aragón en un contexto nacional en el que está sobre la mesa una posible "financiación en negro del PSOE, se habla de fontaneros que hacen guerra sucia contra jueces, fiscales y la Guardia Civil".

"Estoy convencido de que esto no es lo que quieren los votantes de Vox, porque no puede ser que se bloquee un presupuesto de una comunidad autónoma que funciona porque haya un asesor que haya hecho declaraciones racistas en redes sociales", ha manifestado el presidente de Aragón, quien ha apostillado que el cese del asesor de Vox "era evidente" e incluso la propia formación política ha reconocido que había que hacerlo.

La normalidad, ha continuado, "llevaría a que si reconocen --en Vox-- que han tenido un asesor que ha vertido declaraciones racistas incompatibles con la democracia, lo que hagan sea cesarlo, pedir perdón y continuar con una normalidad institucional".

Sin embargo, Vox "dice que va a bloquear los presupuestos y la negociación", ha expuesto Azcón, quien ha añadido: "No tiene sentido que por el cese de un asesor por problemas internos del partido, lo que se diga es que se bloquea el presupuesto de toda una comunidad autónoma. Es absolutamente desproporcionado".

Jorge Azcón ha confiado en que la formación que encabeza Santiago Abascal "recapacite", ya que "con Vox nunca se sabe" y "vamos a esperar acontecimientos". Lo que está claro, ha opinado el dirigente autonómico, es que "ellos han decidido cesar al asesor, que nosotros lo que les dijimos es que ese asesor era incompatible con la democracia, incompatible que alguien que hace declaraciones de ese tipo se mantenga con un sueldo público, nos han dado la razón, y yo espero que recapaciten".

SEGUIR EL PLAN

Así, el jefe del Ejecutivo aragonés ha asegurado que su equipo de gobierno "seguirá el plan", es decir, que presentará un presupuesto y "evidente llamaremos a negociar a todas las formaciones políticas" con representación en las Cortes de Aragón.

"Si Vox no quiere venir a negociar con el Partido Popular, es evidente que tendrá que explicar por qué: "¿Por el cese de un asesor, por problemas internos, por problemas ideológicos?". "No puede ser que Vox esté pensando en hacerle oposición al Partido Popular en Aragón con lo que está ocurriendo en España", ha insistido Azcón, porque "parece que su objetivo es que al PP le vaya mal".

En este punto, Jorge Azcón ha recalcado la necesidad de que Aragón tenga un presupuesto para 2026 y Vox "tendrá que explicar por qué en Murcia se puede aprobar un presupuesto y no en Aragón, por qué en Baleares y no en Aragón, por qué en Valencia y no en Aragón". Ha defendido que la comunidad autónoma "funciona, atrae inversiones como ninguna otra en España y crea empleo en cifras absolutamente récord".

"¿Por qué en Aragón no y en otras comunidades autónomas donde Vox tiene esa representatividad se pueden aprobar presupuestos? ¿Por un asesor que hace declaraciones contra valores democráticos y declaraciones racistas?. Creo que es un profundo error", ha abundado el presidente aragonés.

REUNIÓN CON VOX NACIONAL

Por otra parte, Jorge Azcón ha hablado de "normalidad" institucional para referirse a la reunión mantenida esta semana con la secretaria general adjunta y vicesecretaria nacional de Vox, Montse Lluis, según ha publicado 'Heraldo de Aragón' para "un primer acercamiento" de cara a los presupuestos.

"Me reúno con todo el mundo habitualmente y, sobre todo, con todo el mundo que quiere reunirse conmigo y que está dentro de valores democráticos consolidados", ha aclarado el dirigente autonómico, para abogar por "relaciones normales, de adultos" con el objetivo básico de mejorar la vida de los aragoneses, ya que esa época de "la política en streaming y de contar todo nos dimos cuenta que era mentira, que no funcionaba".