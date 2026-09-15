Azcón defiende en Tech4Water que el crecimiento económico sostenible "es posible a través de la tecnología"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el evento Tech4Water. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asistido al evento Tech4Water, organizado por Amazon Web Services (AWS), en el que la compañía ha presentado un proyecto que permitirá el ahorro de 10.000 millones de litros de agua al año en la comunidad autónoma, con una inversión de 3,73 millones de euros, y ha afirmado que "el crecimiento económico sostenible es posible a través de la tecnología".

En colaboración con la Comunidad General de Usuarios del Canal Imperial de Aragón, y con el apoyo técnico del socio tecnológico Agrow Analytics, este proyecto hídrico tiene como objetivo sustituir 25 kilómetros de acequias de riego a cielo abierto por tuberías cerradas, reduciendo así las pérdidas de agua por evaporación y fugas.

El proyecto también instalará sensores en el terreno para medir la humedad del suelo, utilizará imágenes por satélite para determinar con precisión cuánta agua necesitan los cultivos, creará un gemelo digital --réplica virtual-- de todo el sistema hídrico para que los gestores puedan supervisar todo en tiempo real desde una pantalla, y desarrollará tecnología inteligente que prediga los mejores momentos y cantidades de riego.

El objetivo es ahorrar más de 10.000 millones de litros de agua al año una vez que el proyecto esté plenamente completado en 2030. No obstante, la iniciativa ha arrancado ya y a medida que avance se prevén beneficios hídricos para la comunidad local de varios miles de millones de litros anuales desde las primeras fases de implementación.

Además, se ofrecerán talleres de formación práctica a 21 comunidades de regantes locales, alcanzando a cerca de 10.000 agricultores que gestionan 24.000 hectáreas, lo que representa el 89% de toda la superficie regada por este canal.

"La industria del dato que impulsa Amazon Web Services permite ahorrar agua y aportar más agua a nuestra comunidad autónoma que el agua que consume", ha apuntado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha asegurado que el Gobierno de Aragón "apoyará los criterios que tengan que ver con el ahorro de agua y con la sostenibilidad medioambiental".

En este sentido, ha expresado que el crecimiento económico "no está reñido con cuidar nuestro medioambiente ni con la sostenibilidad. Y hoy estamos viendo un magnífico ejemplo práctico de que eso es realmente posible".

Por otro lado, Azcón ha recordado que "el camino no puede estar marcado por las limitaciones que señalen los artículos del Real Decreto" de centros de datos promovido por el Gobierno central. "Lo que tenemos que hacer es pedir a las empresas de infraestructuras de datos que inviertan para aportar a nuestras sociedades más de lo que reciben", ha sugerido.

MIL MILLONES DE LITROS

Según la compañía, AWS beneficia en la actualidad a la comunidad autónoma con más de mil millones de litros de agua al año a través de dos de sus proyectos hídricos en Aragón, centrados en el riego inteligente de cultivos y la reutilización de agua sobrante de riego mediante una solución natural.

"En términos prácticos, por cada litro que AWS necesita para operar sus centros de datos en Aragón, se reponen aproximadamente 15 litros al sistema hídrico local a través de estos proyectos", han indicado desde la compañía.

"Estoy muy orgulloso de poder decir que en Aragón ya devolvemos más agua de la que utilizamos en nuestros centros de datos locales. Detrás de este hito hay un equipo extraordinario que trabaja e innova cada día para hacer nuestras instalaciones más eficientes", ha afirmado el director de Operaciones de Centros de Datos de AWS en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Paul Meaney.

"Nuestro compromiso no se detiene en nuestras instalaciones. Los proyectos hídricos que apoyamos en Aragón están ayudando a agricultores, ayuntamientos y comunidades a ahorrar agua en toda la región", ha apostillado Meaney.

CINCO PROYECTOS

Asimismo, durante el evento Tech4Water AWS ha compartido una actualización sobre el estado de sus cinco proyectos hídricos previos en Aragón, que se encuentran en distintas fases de ejecución.

En el relativo al riego inteligente en la cuenca del Ebro, el programa de riego de precisión --desarrollado junto a Agrow Analytics y agricultores locales de la cuenca del Ebro-- ha llevado tecnología de riego moderna a más de 570 hectáreas de cultivos, incluyendo olivos, almendros, maíz y trigo.

Más allá de formar a decenas de vecinos a través de talleres prácticos, actualmente, "ahorra más de 244 millones de litros de agua al año, un 22% más de lo previsto inicialmente", han apuntado desde AWS.

Por otro lado, en la ciudad de Zaragoza, la colaboración con el Ayuntamiento tras las lluvias extraordinarias de julio de 2023 avanza con un programa de resiliencia frente a inundaciones y los primeros sistemas de protección en los barrios ya están operativos, y en paralelo el proyecto continúa desarrollando cinco estructuras de almacenamiento y control de caudal de agua en zonas como Parque Venecia, Barranco de la Muerte y Ronda Hispanidad.

Cuentan con el respaldo de sensores de nivel de agua, alertas tempranas y un sistema de datos conectado que lo integra todo. Una vez completado, el sistema será capaz de retener y almacenar cerca de 300 millones de litros de agua de lluvia durante una sola tormenta, contribuyendo a proteger hogares y calles de futuras inundaciones.

En Huesca, ya han comenzado las obras para restaurar cerca de 5,4 kilómetros de la histórica conducción de agua de San Julián de Banzo, un sistema que data del siglo XIX y que transporta agua desde el manantial de Fuenmayor hasta los depósitos de Loporzano.

Los trabajos iniciales de preparación del terreno están en marcha, financiados por AWS en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca. Una vez sustituidas las viejas tuberías y con el sistema de nuevo en funcionamiento, se espera ahorrar más de 473 millones de litros de agua cada año, agua que actualmente se pierde por fugas y obstrucciones en las tuberías deterioradas.

La localidad de Pina de Ebro ya cuenta con una tubería de dos kilómetros para captar el agua sobrante del riego y redirigirla a un bosque municipal de chopos de 70 hectáreas, en lugar de dejar que se pierda sin uso. Este sistema, puesto en marcha por Mediodes junto con la Comunidad de Regantes de Pina de Ebro, ya genera un ahorro de más de 770 millones de litros de agua al año.

Además, ofrece un doble beneficio: el bosque de chopos actúa como filtro natural, absorbiendo los nutrientes excedentes del agua antes de que llegue al río Ebro, lo que significa agua más limpia aguas abajo y menos agua que necesita extraerse del río.

AWS está colaborando con el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego y FidoTech, una empresa especializada en localizar fugas de agua ocultas mediante tecnología conectada a internet y software inteligente, para rastrear y reparar las pérdidas de agua en la red de tuberías del municipio.

Mediante la colocación de pequeños dispositivos de escucha a lo largo de 45 kilómetros de tuberías y contadores de agua, el equipo localizó 20 fugas, permitiendo al municipio priorizar y reparar las más urgentes. El resultado: 33 millones de litros de agua ahorrados en dos años, agua que anteriormente se filtraba bajo tierra sin que nadie lo advirtiera.

AWS ha aumentado su inversión inicial para apoyar estos proyectos de recuperación de agua en Aragón en más de 21 millones de euros en total, esperando un beneficio hídrico para la comunidad de más de 2.000 millones de litros al año a finales de 2026, superando con creces el uso directo de agua en sus centros de datos en la región.