Azcón destaca que la "memoria y dignidad" de las víctimas del terrorismo "es hoy más necesaria que nunca"

ZARAGOZA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde Zaragoza, Jorge Azcón ha destacado que "la memoria y la dignidad" de las víctimas del terrorismo "es hoy más importante que nunca". "La dignidad de las víctimas es más necesaria que nunca, porque solo con ello podemos dejar claro a los asesinos y sus cómplices que son exclusivamente eso, asesinos".

Así lo ha trasladado el edil de la capital aragonesa este sábado, 27 de junio, en el acto con motivo del Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo celebrado en el Memorial de San Juan de los Panetes y en el que también han estado presentes autoridades civiles y militares, la presidenta de AVT-Aragón, Lucía Ruiz, y la concejala delegada del área de apoyo a las víctimas del terrorismo, Patricia Cavero.

El acto ha comenzado con unas palabras de la concejala que ha explicado que este sábado se "continúa rindiendo homenaje a quien perdió la vida en esta ciudad a causa del terrorismo" y ha pedido mantener en el recuerdo a estas personas. A continuación, se ha llevado a cabo un minuto de silencio en memoria de los fallecidos que ha finalizado con un aplauso.

El alcalde de Zargoza, Jorge Azcón, ha resaltado que el Ayuntamiento de Zaragoza, "mientras sea alcalde, va a estar con quien tiene que estar" como son "las víctimas del terrorismo" y ha recordado que este día se conmemora desde que lo aprobó el Gobierno de España en 2010.

También ha apuntado que este sábado, 27 de junio, se cumple el 25 aniversario desde que el Grapo secuestró al empresario aragonés Publio Cordón, cuyo cadáver todavía no ha aparecido.

"Recordar la memoria de las víctimas es también recordar a los violentos y a los criminales que no podrán vencer a los que defendemos la libertad, la paz, la justicia y los derechos humanos", ha sostenido Azcón.

El edil ha subrayado que el "camino que va a seguir" el Consistorio es el de "apoyar a las víctimas". "Ayudando a construir un relato veraz, sobre el dolor que ha generado el terrorismo y que ha sido derrotado con la fuerza de la democracia y sin ningún género de dudas con la inestimable, nunca suficientemente retribuida colaboración de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es un deber moral de nuestra sociedad".

PLACAS EN LA CIUDAD

Por su parte, la presidenta de AVT-Aragón, Lucía Ruiz, ha agradecido las acciones emprendidas por el Ayuntamiento para honrar a las víctimas, como la instalación de placas en aquellos puntos de la ciudad donde se produjeron atentados. Los escritos explican los hechos ocurridos y muestran las siglas de las personas que perdieron la vida.

"Así conseguimos que las víctimas no solo permanezcan en nuestra memoria, sino también en la de una sociedad que no debe olvidar los más de 50 años de terrorismo en este país, con más de mil muertos y miles de vidas rotas", ha manifestado.

No obstante, Ruiz ha lamentado que "son tiempos difíciles para las víctimas del terrorismo" debido a que, a su juicio, van adquiriendo protagonismo las personas que "siguen sin reconocer que el terrorismo de ETA nunca tuvo justificación".

También ha criticado que "poco a poco se van promoviendo iniciativas destinadas al blanqueo del terrorismo y de los terroristas bajo falsas caretas de luchadores por la libertad o presos políticos". "En determinados temas no existe la equidistancia ni las medias tintas", ha aseverado.

En esta línea, ha considerado que EH Bildu "no puede ser tratado como un interlocutor político más" y "mucho menos como aliado de Gobierno hasta que no condenen la violencia de ETA y admitan que no tuvo ninguna justificación". "Serán legales, pero no son en absoluto morales y su apoyo no puede situarse al mismo nivel que el del resto de formaciones políticas".

En opinión de la presidenta de AVT-Aragón, "el mejor homenaje que se puede hacer a las víctimas del terrorismo es legislar y promover iniciativas que garanticen su memoria, su verdad, su dignidad y su justicia", ha remachado.