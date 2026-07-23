Azcón destaca el "momento dulce" que vive Huesca y los proyectos impulsados "con lealtad" por el Gobierno de Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, junto a la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, a la llegada al Debate sobre el Estado de la Ciudad de Huesca. - FABIÁN SIMÓN

HUESCA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha resaltado el "momento dulce" que vive la ciudad de Huesca con Lorena Orduna como alcaldesa, a tenor de los datos y los proyectos, tanto los ya hechos como los de futuro, algunos de los cuales, ha subrayado, vienen impulsados de manera conjunta por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, "con lealtad y colaboración, empujando todos en la misma dirección, arrimando el hombro, y creo que ese es el buen camino, es una de las claves del éxito".

Azcón ha hecho esta valoración a la conclusión de la intervención de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad que se celebra este jueves en la capital del Alto Aragón.

El presidente aragonés ha dado la enhorabuena a la alcaldesa popular por el hecho mismo de celebrar el debate porque "no ocurre en todas las instituciones, no todas vemos que cumplen con las reglas de la democracia, de escuchar, de dialogar, de que se puedan hacer propuestas", ha reprochado en alusión al Gobierno de España.

Un acto para exponer los diferentes puntos de vista sobre el estado de la ciudad que para Azcón supone "el compromiso con la democracia" y una oportunidad para que Huesca siga mejorando.

Azcón ha apuntado algunos de los proyectos en marcha que se han impulsado en la capital oscense, como las viviendas de la Merced y las Harineras, la línea de movilidad C4, el centro de salud Ramón y Cajal, el Círculo Católico y la renaturalización del río Isuela.

Por ello, Azcón ha felicitado a Orduna y a su equipo de gobierno por unos datos que, ha resaltado, "nos llenan de envidia". Especialmente, os referidos al empleo y el crecimiento de Walqa:

"De 40 y pocas empresas que había, ha recordado el presidente de Gobierno de Aragón, se ha llegado en estos tres años a más del doble. Hay casi 100 empresas actualmente en la ciudad de Huesca. Se ha también duplicado el número de empleos que hay en la ciudad, que cuenta con uno de los mejores datos de empleo de todo el país", ha añadido.

Así, ha remarcado que "no hay ninguna provincia, ninguna ciudad que tenga los datos que tiene Huesca y eso es el reflejo del dinamismo, del crecimiento, del optimismo que tiene la ciudad".