Azcón dice que en Aragón la alternativa es él o el PSOE y pregunta a Vox si quiere que cambie el Gobierno de España

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este jueves que en la Comunidad Autónoma la alternativa es él o la secretaria general del PSOE, Pilar Alegría, y ha preguntado a Vox si quiere que cambie el Gobierno de España.

Sobre la posibilidad de que el partido de Santiago Abascal no le apoye en su posible segunda investidura, Azcón ha considerado que "las decisiones importantes es mejor tomarlas con la cabeza fría que con visceralidad" y que "la política es suficientemente seria como para que reflexionemos más antes de hacer determinadas declaraciones".

Ha preguntado "a quién iba a apoyar" Vox cuando se elija a un nuevo presidente de la Comunidad Autónoma, señalando que "las encuestas y los resultados electorales dicen lo que dicen y la realidad es que hay dos posibilidades", él o Alegría. "¿No va a apoyar --Vox-- a Jorge Azcón cuando toque volver a llamar a los aragoneses a las urnas? No tiene sentido".

También ha indicado que el Gobierno que preside quiere seguir apostando por la política de vivienda, por las carreteras, por incrementar los presupuestos de sanidad o educación y "la realidad es que el objetivo del Gobierno de Aragón de mejorar la vida de los aragoneses se consigue aprobando un presupuesto".

LA "PINZA"

Además, Jorge Azcón ha dejado claro que tiene el objetivo de cambiar el Gobierno de España y ha preguntado a Vox "si comparte ese objetivo o no lo comparte", expresando una duda: "Si una pinza entre Vox y el Partido Socialista va a ayudar a que eso ocurra".

"Merece la pena que recapaciten, que piensen bien qué es lo que quieren sus votantes y, sobre todo, qué necesitan Aragón y España", ha añadido.

"He dicho en muchas ocasiones que mi escenario es aprobar un presupuesto y que hoy el debate es por qué Vox no quiere aprobar el presupuesto de Aragón, un presupuesto que va a ser bueno para los aragoneses, que va a subir entre un 8 y un 9% en Sanidad y en Educación", ha agregado.

ASESOR DESPEDIDO

Por otro lado, para el jefe del Ejecutivo autónomo, "no puede ser que un problema que tiene Vox con un asesor que hace declaraciones racistas y fascistas perjudique a todos los aragoneses".

"Lo que yo pedí a Vox es que un asesor que hacía ese tipo de declaraciones no podía ser pagado con un sueldo público de las Cortes de Aragón y ellos mismos han reconocido que es así porque expulsan a ese asesor", ha sostenido.

"Ahora llega el momento de que Vox recapacite: Un ex asesor de Vox que ellos mismos han decidido echar de su partido no puede ser la razón por la que se pare todo el presupuesto de una comunidad autónoma", ha reiterado.

Por otra parte, Azcón ha comentado que "el resultado de los presupuestos en Extremadura no va a afectar a Aragón", añadiendo: "En Aragón tomamos nuestras propias decisiones y lo que ocurra en Aragón depende del presupuesto de Aragón y de nada más", no dependerá de lo que ocurra en ninguna otra Comunidad Autónoma ni de lo que piense ningún otro partido que no sea el PP, "que es quien hoy tiene la competencia para decidir si hay elecciones o no".