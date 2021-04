Azcón dice que el plan de rescate a la hostelería de Lambán "llega tarde", pero quiere negociar

ZARAGOZA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha señalado que el plan de apoyo a la hostelería del Gobierno de Aragón "llega tarde, muy tarde" porque hasta la fecha este sector solo ha tenido las bonificaciones fiscales del Ayuntamiento y otras medidas, como el uso del espacio público para terrazas. No obstante, ha subrayado que el Gobierno de la ciudad, PP-Ciudadanos, está dispuesto a hablar para "hacer mejor" ese plan del Gobierno de Aragón. "Estamos abiertos a seguir negociando".

Azcón ha intervenido al final del debate de una moción del PSOE que ha salido adelante con el apoyo de los grupos PSOE, Podemos y ZeC y la abstención del PP, Cs y VOX. En el texto se pide que el Ayuntamiento se adhiera al Plan de rescate para la hostelería y el turismo del Gobierno de Aragón, y a contribuir con un 20 por ciento del montante total de ayudas que establezca dicho plan para los empresarios hosteleros y turísticos de la ciudad de Zaragoza.

GRUPOS

La concejal del grupo municipal del PSOE, Ros Cihuelo, ha dicho que es un proyecto del Gobierno de Aragón cuantificado y solo falta el dinero que tiene que poner el Ayuntamiento de Zaragoza. "Boicotean unirse a este proyecto porque no quieren participar en las ayudas directas. Qué bochorno", ha exclamado para tildar de "trilera" la política del Gobierno PP-Cs que "vende cosas que no ha hecho".

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha observado que las cautelas del PP-Cs a firmar este convenio son "muy razonables y no distintas" a las que hubieran puesto otros grupos porque no se ha contado con el Ayuntamiento. "La hostelería necesita garantía para abrir y poder trabajar".

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha apoyado que se aporte el 20 por ciento del fondo común porque es una "obligación ética y renunciar es no ejercer una obligación".

El concejal de ZeC, Alberto Cubero, ha manifestado que la hostelería quiere un plan de ayudas directas, pero el Gobierno de la ciudad "no quiere como demostró con el remanente" y luego "dijeron que mejor esperar a que otras administraciones colaboren". Les ha dicho al PP-Cs que si no les gusta la propuesta del Gobierno aragonés hagan una propia y así la gestionan de forma independiente, pero en el fondo "no quieren y todos son excusas".

La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, ha comentado que es "lógico" preguntar de qué va el convenio y hacer propuestas de mejora como aprobar por el Gobierno de la ciudad las bases de las subvenciones porque no se sabe ni la cuantía ni la distribución. Además, ha pedido cuantificar el convenio de apoyo a algún subsector que haya quedado menos atendido y al que se ha comprometido el Gobierno de Aragón; y la tercera premisa es medir la calidad del aire.

"Tenemos voluntad de seguir negociando y llegar a un acuerdo y la negociación requiere sesiones y pelear hasta el acuerdo final", ha expresado Herrarte.