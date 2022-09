Azcón dice que el PSOE busca dilatar el nuevo estadio, pero advierte: "No nos vamos a parar"

El Ayuntamiento estudiará la viabilidad técnica de proyectos anteriores como el del arquitecto Lamela

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha criticado que para el PSOE el nuevo campo de fútbol "es un problema de tiempo" porque al pedir la creación de una mesa de trabajo sobre la explotación del estadio lo que proponen "es no avanzar y que no haya campo". "Solo piensan en sus intereses electorales y no en los de la ciudad, pero no nos vamos a parar".

Azcón ha aseverado que Zaragoza estará entre las ciudades seleccionadas para ser candidatas a sede del Mundial de Fútbol 2030. Ha aclarado que primero se elige la ubicación, porque los costes son distintos, según el emplazamiento, y luego se determina cuánto cuesta, lo que se puede pagar y el modelo de estadio, pero el PSOE propone hacerlo sin saber cómo se paga y cuánto cuesta. "Invita a comer sin saber cuánto dinero lleva en el bolsillo", ha ironizado.

El alcalde ha abogado por saber cuánto costará un campo "moderno" que albergue partidos de la FIFA y "que podamos pagar", ha zanjado durante su intervención en el debate de una moción del PSOE de la que ha prosperado el segundo punto, por unanimidad, que solicita un informe al servicio de Arquitectura que analice la viabilidad y adaptación de los proyectos que ya han sido encargados y pagados por el Ayuntamiento para la reforma del campo de fútbol.

El primer apartado ha decaído con los votos en contra del PP, Cs y VOX, que instaba al Gobierno de Zaragoza a constituir de inmediato una mesa de trabajo con participación de todos los grupos políticos que busque un acuerdo en la redacción del proyecto, la financiación del mismo y las diferentes fórmulas de explotación, a fin de llegar al máximo consenso posible ya que todas las decisiones afectarán a futuras Corporaciones municipales.

El concejal del PSOE, Horacio Royo, ha incidido en que la ubicación no es lo sustancial y ya es un asunto cerrado, pero no la gestión, inversión y explotación. "Cuando se habla de lo importante, se cierran como una ostra y nos enteramos por los medios de comunicación", ha afeado al equipo de gobierno.

Ha apremiado a lanzar un concurso de ideas porque si el proyecto realizado en su día por el arquitecto Lamela no vale, "urge" saber cómo será y cuánto cuesta. Si es una fórmula concesional, tendrá que haber un proyecto previo, con estudio de viabilidad técnica y económica antes de sacar los pliegos de la concesión, ha recordado.

Ha precisado que los beneficios estimados de 10 millones anuales serán con unos usos que ahora el planeamiento "no lo permite", pero el Gobierno PP-Cs juega a "Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como".

"FINANCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA-SOCIAL"

El portavoz de VOX, Julio Calvo, ha dicho que se opone a constituir una mesa de trabajo al dudar de su eficacia, pero se ha mostrado a favor de que se haga un informe municipal que analice la viabilidad y adaptación de los proyectos que ya han sido encargados y pagados por el Ayuntamiento para la reforma del campo de fútbol.

El portavoz del grupo de Podemos, Fernando Rivarés, ha avanzado el apoyo porque la parte más importante del proyecto es qué modelo de campo se quiere, cómo se financia y se explota. "No nos cerramos a la financiación público-privada-social", ha dicho, para elogiar la gestión del pabellón Príncipe Felipe.

El portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, ha tildado de "oportuna" la moción para tener información porque hay "oscurantismo" y los grupos se enteran por la prensa. Si los beneficios pueden ser de 10 millones anuales, el plazo de cesión no debería trascender los 15 años, mientras que antes se hablaba de 50 o 75 años. La financiación del ayuntamiento sería menos de la mitad, pero falta por saber datos "clave". Ha propuesto que haya una comisión de seguimiento de todo el proceso.

INCOMODIDAD DEL PSOE

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha lamentado la falta de apoyo del PSOE hasta ahora para traer una moción que habla de la "incomodidad" de los socialistas en este asunto. "En realidad --ha criticado-- no quieren que con este Gobierno municipal siga el impulso a la nueva Romareda e intentan justificarse", ha expuesto.

A su parecer, la moción no obstaculiza que el Área de Arquitectura investigue si se puede utilizar alguno de los proyectos realizados hace años, pero a título informativo, porque quien haga la inversión dirá qué tipo de modelo quiere y que sea viable.

Sobre el concurso de ideas, ha considerado que hay que cumplir unos plazos y que se dará cumplida cuenta de los pasos que se han de dar, pero supondría más de dos años resolverlo porque sería un concurso internacional.