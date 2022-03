Azcón dice que el reto de Zaragoza será "dar un coste energético inferior" para atraer inversiones

ZARAGOZA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que el reto de ciudad es que el desarrollo de suelos industriales no solo tengan que ver con la situación excepcional logística de Zaragoza, sino que las empresas que decidan implantarse lo hagan porque "ofrecemos unos costes de energía relativamente inferiores y distintos a otras ciudades de España".

A su parecer, es posible porque alrededor de Zaragoza está la producción de renovable equivalente al que producirían 5 centrales nucleares y en el conjunto de Aragón se tramita el equivalente a 13 nucleares de energía verde.

"El debate no es ser capaz de atraer empresa y generar suelo interesante para la logística, sino que el elemento diferencial tiene que ser ofrecer suelos bien situados a precios competitivos y el diferencial es dar un coste energético relativamente inferior al que den otras ciudades".

"La energía lo va a transformar todo", ha sentenciado el alcalde en el desayuno "Movilidad, sostenibilidad y estrategia de ciudad" organizado por Heraldo de Aragón en la sede de Caja Rural Aragón.

Azcón ha añadido que la rehabilitación de vivienda es otro elemento importante porque se multiplica por 2,5 la inversión y creación de empleo y es la política más eficiente para reducir las emisiones de CO2, porque el 30 por ciento lo consumen los edificios y se van a rehabilitar unas 4.000 viviendas este mandato.

COMPARATIVA

Ante el elevado precio del coste de la energía ha aportado el dato de que en 2020 el consumo energético del Ayuntamiento ha sido de 16 millones de euros, de 26 millones en 2021 y este año llegará a los 55 millones de euros, que es la mitad de la capacidad de inversión y duplica lo que el Ayuntamiento se gasta en ayudas de urgente necesidad, ha comparado.

Para acometerlo, ha anunciado que el remanente de tesorería no se gastará en otros proyectos, sino en crear un fondo de contingencia para pagar la factura de la energía. Ha contado que se han adoptado medidas de ahorro en el consumo energético y habrá que hacer modificaciones presupuestarias de los proyectos que no se puedan sacar adelante, que se destinará a "tapar el agujero de la energía".

Al respecto ha explicado que se ha avanzado, pero no se ha alcanzado la velocidad de crucero "aceptable" porque hay proyectos que llevan 15 años y aunque "se ha dado un vuelco en contratación, es verdad, que no todo se va a poder hacer a tiempo, algunos se demorarán por distintas causas y habrá que hacer una revisión de precios para sacar los proyectos a licitación", ha avanzado.

Por ello, ha señalado que las revisiones de este año se tendrán que pagar en 2023 y será entonces cuando se tendrán que tomar medidas. "Dar patadas para adelante tiene un precio altísimo en la gestión pública y Zaragoza sigue siendo el Ayuntamiento más endeudado de toda España, a pesar de que se va reducir en unos 200 millones de euros sobre los 860 millones del inicio del mandato y sin subir los impuestos e invirtiendo más", ha enfatizado.

OTROS DOS VECTORES

El alcalde ha hablado de la energía como uno de los tres aspectos primordiales de los Ayuntamientos junto a la sostenibilidad y la movilidad, que los ha calificado de "vectores que transformarán a la ciudad en el futuro y Zaragoza está a la vanguardia".

En movilidad ha dicho que se hace un trabajo "magnífico" en el proyecto de transporte público en el que se afronta uno de los retos como transformar la flota de autobuses en vehículos eléctricos gracias a los fondos europeos.

De la tercera idea, la sostenibilidad, ha citado el proyecto medioambiental más importante de la ciudad con 1.200 hectáreas a las que suman otras 500 del Ministerio de Defensa para 700.000 árboles, tantos como vecinos y dando mucha importancia a la economía circular que es el Bosque de los Zaragozanos.

Zaragoza es de las pocas ciudades que recicla más del 50 por ciento de la basura que produce, ha resaltado para añadir que el abono del Bosque de los Zaragozanos sale de la basura reciclada.

ROMAREDA

"Me encanta la Romareda porque es una necesidad indudable de la ciudad al que le guste el fútbol y al que no", ha enfatizado al ser preguntado por este proyecto de la ciudad.

Ha indicado que en 2030 en España va a haber un Mundial de fútbol y ha confiado en que también unos Juegos de Invierno en una candidatura conjunta de Aragón y Cataluña y "se necesitará un estadio que albergue la ceremonia de apertura o clausura".

Azcón ha opinado que el proyecto del campo de fútbol ha fracasado porque no se ha logrado llegar a consensos políticos y no ha habido modelo económico que lo sacara adelante.

Tras relatar los intentos de hacer un nuevo campo ha llegado a la conclusión de que por no haber acuerdo "se han ido al traste" los proyecto. "Si no nos ponemos de acuerdo se volverán a cometer los errores del pasado. Me gustaría ir más rápido, pero estas cosas necesitan tiempo".

La condición necesaria --ha aseverado-- es que necesita consenso, "pero no es vinculante" porque el Gobierno puede impulsar un proyecto, como han hecho otros, pero ha incidido en que le gustaría el consenso en la ubicación. "Lo responsable es pensar que la decisión tiene que ir guiada por criterios técnicos y de expansión de la ciudad y de generación de ciudad en el caso de que salga de donde está".

Además del emplazamiento hay que elaborar un plan de gestión económica y "no hacer otro agujero" y el tercer condicionante es modelo de gestión. "Me gusta mucho el modelo de Bilbao donde se hizo una sociedad con todas las administraciones que puede ayudar a generar el consenso político y un plan económico viable".

Ha sido tajante al manifestar: "si no pensara que el consenso es necesario, La Romareda llevaría un ritmo distinto al que lleva. Es necesario el acuerdo porque sino volveremos a fracasar".



RELACIÓN CON GOBIERNO DE ARAGÓN

La relación del Ayuntamiento de Zaragoza con el Gobierno de Aragón "es infinitamente mejor que en el anterior mandato", ha comparado. La filosofía del Gobierno de la ciudad "es cambiar" esa forma de relación y se ha podido llegar a acuerdos, como el económico en la bilateral, que no colma todas las aspiraciones pero es un marco de colaboración, ha observado.

Ha reconocido discrepancias, como en vivienda, porque el Gobierno de Aragón "debería hablar con el Ayuntamiento cuando planifica y debería haber más coordinación y colaboración, pero el Ayuntamiento está dispuesto a dialogar sea sobre vivienda o política de usos de suelos industriales".

En cuanto a la inversión de Becton Dickinson ha dicho que la empresa "primero intentó hablar con el Gobierno de Aragón, pero pactó con el Ayuntamiento de Zaragoza" porque en tiempo "récord" se pone suelo para la fábrica, un plan de atracción fiscal y el plazo de instalación con el cronograma que quería la empresa y "se ha cumplido todo a rajatabla", ha concluido.