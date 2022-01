Azcón espera que Gobierno de España le deje claro a Cataluña que "solo hay un camino" de igualdad para los JJOO 2030

El alcalde cree que la Generalitat tiene que pedir perdón a Aragón por sus palabras

ZARAGOZA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha manifestado que espera que el Comité Olímpico Español y, sobre todo, el Gobierno de España le expliquen a la Generalitat de Cataluña que "solo hay un camino posible" para presentar una candidatura "viable" a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 y es el de la igualdad entre Aragón y Cataluña.

Tras asistir a los actos programados este sábado, 29 de enero, con motivo de la celebración de San Valero, patrón de la ciudad, Azcón ha considerado que toda la polémica generada en la última semana en torno a la candidatura a los JJOO 2030 "es una mala noticia" y "no va ayudar a que pueda venir a Aragón, Cataluña y España".

El alcalde zaragozano ha reconocido que, desde que Lambán decidiese aplazar su encuentro con su homólogo catalán, Pere Aragonès, no ha hablado sobre este asunto con el presidente del Gobierno autonómico. "Esta semana he hablado con Lambán pero de otros temas", ha indicado.

Como alcalde de la capital aragonesa, ha expresado que "lo que el Gobierno de Cataluña le está haciendo a Aragón no es justo. Plantear que la candidatura no puede ser en términos de igualdad es un insulto. Los aragoneses no somos ni más ni menos que nadie; somos exactamente igual que los catalanes y los españoles".

Azcón ha reiterado que la única alternativa posible es que los Juegos Olímpicos se celebren en igualdad de condiciones. "No nos merecemos que el Gobierno de Aragón nos diga a los aragoneses que solo siendo una parte residual de la candidatura esa candidatura verá la luz. Es mentira y el Gobierno de Cataluña debería de rectificar esas palabras", ha apuntado.

Los pueblos de Aragón y Cataluña son "hermanos", ha recordado el alcalde de Zaragoza, y "no merecemos que la Generalitat ahora insulte al pueblo aragonés diciendo que tenemos que ocupar una segunda posición en un proyecto que solo saldrá si todos empujamos y ponemos de nuestra parte y si tenemos claro que en España nadie es más que nadie".

Azcón ha subrayado que desde un primer momento ha apoyado la candidatura a la cita olímpica, porque supondrá beneficios para Zaragoza y el conjunto de Aragón, y "voy a seguir haciéndolo", ha subrayado, aunque "es evidente que los problemas no ayudan y es evidente que alguien va a tener que rectificar sus palabras para que la candidata sea viable".

OTROS TEMAS

El edil ha contado que ha hablado esta semana con Lambán sobre los proyectos de vivienda: "El Gobierno de Aragón ha presentado sus proyectos de vivienda y creo que debería conocer los proyectos de Zaragoza. Creo que las políticas de vivienda del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza no estén coordinadas".

"Creo que podemos llegar a un consenso en los fondos europeos que van a poner venir a poner más rehabilitación y más alquileres sociales para nuestro jóvenes y, por eso, llame al presidente de Aragón para pedirle una reunión y me dijo que la tendríamos en breve", ha sentenciado Azcón.