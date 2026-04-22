Azcón felicita a Guardiola: "Extremadura tiene mucha suerte de volver a tenerte como presidenta"

Archivo - María Guardiola con Jorge Azcón, en una imagen de archivo que ha adjuntado Jorge Azcón para felicitar a la extremeña por su investidura. - TWITTER MARÍA GUARDIOLA - Archivo

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones y líder del PP en la comunidad autónoma, Jorge Azcón, ha felicitado a María Guardiola tras ser investida este miércoles como presidenta de la Junta de Extremadura con los votos a favor del PP y de Vox.

"Extremadura tiene mucha suerte de volver a tenerte como presidenta", ha escrito Jorge Azcón en un mensaje en la red social 'X', en el que también ha adjuntado una fotografía de ambos.

En concreto, María Guardiola ha obtenido el voto a favor de 40 diputados --29 del PP y 11 de Vox--, mientras que los 25 restantes --18 del PSOE y 7 de Unidas por Extremadura--, han votado en contra.

El apoyo de Vox a María Guardiola se ha producido después de que ambas formaciones firmaran un acuerdo de gobierno el pasado jueves, para la formación de un gobierno en coalición, por el que Vox ostentará la Consejería de Servicios Sociales, que tendrá rango de Vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura, además del senador autonómico.

Asimismo, el pacto entre PP y Vox en Aragón podría anunciarse en las próximas horas, ya que la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico en funciones, Mar Vaquero, ha afirmado este miércoles, en rueda de prensa, que el acuerdo para gobernar la comunidad autónoma los próximos cuatro años se comunicará "en breve", aunque ha recalcado que "las prisas no son la prioridad".

En este sentido, el líder de Vox, Santiago Abascal, también ha aludido a que el acuerdo en Aragón es "inminente y, de hecho, ha confiado en que se cierre "en las próximas horas", ya que las negociaciones están "muy avanzadas".

De este modo y una vez encarrilado el acuerdo para gobernar en Extremadura, Aragón será la segunda comunidad autónoma en formalizar un Ejecutivo PP-Vox tras el adelanto electoral del pasado 8 de febrero.