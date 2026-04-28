Azcon intensificará el 'hub' tecnológico y aboga por alcanzar "el pleno empleo"

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, expone el programa político del Gobierno que quiere conformar, basado en el acuerdo de PP y Vox. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha iniciado su discurso de investidura, en la sesión plenaria extraordinaria de las Cortes de Aragón, este martes, 28 de abril, con un discurso centrado en la economía, basada en intensificar el 'hub' tecnológico que impulsa su equipo desde 2023 y alcanzar "el pleno empleo", todo ello en aplicación del pacto PP-Vox salido de las urnas del 8F.

En su intervención, Azcón ha dicho que su único propósito es que "Aragón y los aragoneses disfruten de la estabilidad que solo un Gobierno sólido puede aportar" y ha apostado por alcanzar "un acuerdo" que responde "al mandato de las urnas", recordando que en las elecciones del 8F el PP fue la fuerza más votada, con un 34,17% de los votos y Vox obtuvo un 17,84% de los apoyos: "Aglutinamos todo el espectro de la derecha y el centro derecha, una mayoría histórica" de 40 escaños de 67.

"Es voluntad de los aragoneses que alancemos un acuerdo para defender los intereses de Aragón por encima de todo", ha considerado Azcón, que se implicará en vertebrar el territorio, mejorar los servicios públicos y los indicadores económicos con un Gobierno regido por "valores y principios de la derecha", que pueda aprobar cada año los presupuestos, "la norma más importante tanto para la acción como para una Comunidad Autónoma, con el ánimo de mejorar la vida de los ciudadanos" y permite "impulsar proyectos estratégicos y el normal funcionamiento de los servicios".

El candidato ha recalcado que la imposibilidad de aprobar unos presupuestos "obliga" a convocar elecciones, lo que hizo el pasado mes de diciembre, tildando de "antidemocrática" la decisión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de gobernar sin los presupuestos generales del Estado. Al contrario, "Aragón no necesita un bloqueo, sino estabilidad".

Con el acuerdo PP-Vox ambos partidos se comprometen a elaborar y aprobar unos presupuestos para los próximos cuatro ejercicios, por lo que ha solicitado la investidura, también por su "determinación de continuar el proyecto político de 2023, que se ha convertido en el Aragón más próspero" hasta la actualidad.

Desde entonces, ha continuado Azcón, la Comunidad ha encadenado "una serie de hitos que resultan inimaginables" y que guardan relación con el empleo, los servicios públicos y la economía, que "atraviesa el mejor momento de su historia reciente", con un momento de captación de inversiones "sin precedentes", con el anuncio de inversiones por 90.000 millones en sectores como la logística o la automoción, incrementándose un 262% la inversión extranjera: "Nunca en la Historia se han visto incrementos de inversión extranjera como el que se está viendo en estos momentos en Aragón", más cuando en Aragón ha retrocedido un 22%.

INVERSIONES EMPRESARIALES

Jorge Azcón ha realzado los "proyectos estratégicos de renombre", que han convertido a Aragón en el hub tecnológico del sur de Europa, mencionando el proyecto de la multinacional china CATL en Figueruelas (Zaragoza) para fabricar baterías de coche.

La ubicación, la paz social, la energía y el "tratamiento adecuado" a los inversores han propiciado la atracción de inversiones, que se tienen que notar "cada vez más en el día a día de los aragoneses", ha afirmado Azcón, prometiendo que se van a convertir en realidad en estos próximos cuatro años.

El aumento del PIB marca "un cambio de tendencia", ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico en funciones, apuntando que Ibercaja prevé el crecimiento de la economía aragonesa en un 2,9% este año y en un 2,8% el año próximo, superando la media nacional por dos años consecutivos, a la vez que aumenta la población activa.1.381.842 personas viven en Aragón y "saben que esta es una tierra de oportunidades", ha zanjado.

Se ha remitido a los datos de afiiación a la Seguridad Social para resaltar que "hay más aragoneses, muchas más personas trabajando y cae el paro", indicando que en las oficinas del INAEM hay 7.400 personas menos inscritas que en marzo de 2023, un 13% menos. Su objetivo es "llegar al pleno empleo", ha aseverado, abogando por "crear aún más oportunidades y facilitar la formación".

Para ello "la tecnología tiene que seguir siendo fundamental", intensificar el 'hub' aragonés, con Walqa y Technopark, ya en funcionamiento, así como el DAT Alierta, en proyecto. Los dos primeros "juegan en ligas mayores", lo mismo que hará el DAT Alierta, resultado de sumar formación, investigación, innovación y empresa, que impulsa a la Comunidad Autónoma "hacia el futuro" y que ya tiene parte de las obras enn marcha y "el compromiso" de una decena de empresas para instalarse.

TERUEL

Azcón ha remarcado que la legislatura pasada se han promovido proyectos en la provincia de Teruel, con el Fondo de Transición Justa y Lanza Teruel, en el primer caso concediendo 250 ayudas movilizando 40 millones de euros sumando 90 con las inversiones empresariales y en las próximas convocatorias serán 15 millones, 14 más con Lanza Teruel. Esta provincia "no se merece más agravios por parte del Gobierno de la Nación", cuyo máximo exponente es la negativa a elevar al máximo las ayudas al funcionamiento empresarial o a los proyectos energéticos tras el cierre "por ideología" de la central térmica de Andorra.

"Seguiremos apostando por la energía renovable" con el Nudo Mudéjar, ha continuado, lamentando "la incapacidad gestora" por parte del Gobierno de España, poniendo de ejemplo el apagón del 28 de abril de 2025.

También ha mencionado el programa 'Volveremos' que en 2025 ha movilizado casi 100 millones de euros en el pequeño comercio, ampliándose a 72 municipios los participantes este año.

HOJA DE RUTA EXITOSA

"El futuro Gobierno de Aragón ha cuenta con una hoja de ruta exitosa" para "seguir fortaleciendo nuestro tejido económico para convertir a la Comunidad en líder", anunciando un "plan de atracción y dinamización industrial", con medidas como la simplificación burocrática y la construcción de infraestructuras, acceso a suelo industrial a precio asequible, ayudas a la reconversión industrial y la supresión de trabas administrativas, favoreciendo también la llegada de centros de datos y otras industrias especializadas que generarán "un ecosistema industrial sin igual", ha expuesto Azcón.

"Queremos que eso ocurra en las tres provincias", con especial atención al diseño avanzado y la automatización. La empresa Diamond Humphrey, instalada en el Polígono Empresarium, invertirá mil millones en semiconductores, un ejemplo del "entorno favorable" que el Ejecutivo quiere impulsar en este área.

El presidente en funciones ha recalcado que a los autónomos se les trata con "poca justicia", ha abogado por extender la cuota cero a los 24 meses primeros de actividad y ha prometido bonificar la cuota dos meses en el caso de baja médica. También se promoverán deducciones para traspaso y sucesiones de negocios y la continuidad de la actividad económica en el medio rural.