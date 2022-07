Azcón pide al Gobierno de Aragón "palabra" y apoya a Serrano como interlocutor para ser sede del mundial

ZARAGOZA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha pedido al Gobierno de Aragón "que tenga palabra", tras el acuerdo alcanzado este miércoles para que el consejero de Urbanismo del Consistorio, Víctor Serrano, sea el interlocutor con la Federación Española de Fútbol para la elección de Zaragoza como sede del Mundial de 2030, una decisión que ha respaldado.

"No tengo la más mínima intención de buscar una alternativa porque Serrano tiene capacidad, se lo merece y estamos en nuestro derecho porque somos los propietarios del campo de fútbol, que es el corazón del proyecto", ha esgrimido el alcalde.

Azcón se ha pronunciado así durante el debate del pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en el que se ha decidido que el nuevo estadio se ubique en el mismo emplazamiento donde está el actual campo de fútbol de la Romareda. El regidor ha dado la enhorabuena a Serrano por haber ideado el proceso de escucha para decidir la ubicación y haberlo liderado con "éxito".

También ha explicado que este miércoles se celebró una reunión entre la Federación Aragonesa de Fútbol, el Real Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para tratar sobre la candidatura de Zaragoza como sede del Mundial de 2030 y se acordó que Serrano fuera el interlocutor, así como crear un grupo de trabajo y realizar una comunicación conjunta de esa reunión.

Sin embargo, después, el Gobierno de Aragón, "de forma unilateral", se desdijo, ha contado Azcón, por lo que le ha reclamado "honestidad y coherencia", después de haber estado presente el director general de Deporte del Ejecutivo autonómico en ese encuentro, para, luego "querer poner nuevas reglas del juego encima de la mesa".

"Ahora, el PSOE se descuelga diciendo que no puede ser un político" el interlocutor, cuando en la negociación de la candidatura a unos Juegos Olímpicos de Invierno, el Gobierno autonómico mandó a unos técnicos, "que fracasan y el PSOE defiende que tienen que ir políticos, del PSOE claro", pero ahora "dicen que no pueden ser políticos, que tiene que ser técnicos", ha criticado el alcalde.

MIEDO

Azcón ha sostenido que el problema "no es la capacidad técnica o política de quién es el interlocutor, sino el miedo a que la ciudad tenga éxito" por parte del PSOE, a quien el alcalde le ha dicho que hace el "ridículo" con esa postura, pero "a mí no me van a engañar, al final quieren que sean políticos del PSOE y, si son de cualquier otro partido, no les acaban de convencer".

El alcalde ha esgrimido que igual que Serrano ha actuado de manera "brillante" para decidir la ubicación del nuevo campo de fútbol, "va a actuar brillantemente a la hora de ser el promotor de la sede de nuestra ciudad para el Mundial de 2030".

Azcón ha pedido "responsabilidad" al Gobierno de Aragón ante la designación de la ciudad para acoger un evento "de importancia" para todo España y "altura de miras". "Hay que saber lo que nos estamos jugando en la hostelería, los comercios, los taxistas", se generarán cientos de millones de euros para la ciudad, si se logra ser sede.

"Todos deberíamos arrimar el hombro y no poner palos en las ruedas", para advertir de que a la ciudad "nada, ni nadie la va a parar" y va a tener una candidatura "ganadora" para ser sede del Mundial.

EN SEPTIEMBRE

Jorge Azcón ha comentado que hasta finales de septiembre se ha de presentar toda la documentación y será a finales de ese mes cuando se conozca si Zaragoza será una de las once ciudades elegidas para ser sede del Mundial. "Vamos a seguir trabajando para tener la mejor candidatura", ha enfatizado.

A colación, el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado, en el pleno, que en septiembre no habrá visita de los técnicos de la Federación Española del Fútbol, será posterior.

Sobre su designación como interlocutor, ha enfatizado que han sido los titulares de los equipamientos quienes van a hacer esa labor de mediación con la federación en el caso de todas las ciudades que han anunciado que quieren ser sede y han comunicado quienes va a ejercer ese papel.

Ha mencionado que ha sido así en el caso de las ciudades de Vigo y La Coruña, propietarias de sus campos y donde el color político del gobierno local no coincide con el de la Xunta de Galicia.

En el caso de los estadios catalanes y madrileños y el valenciano de Mestalla serán representantes de los titulares de los clubes, propietarios de estos espacios, mientras que lo será el Cabildo Insular Canario en el caso del estadio de Las Palmas, del que es titular, igual que la Junta de Andalucía, propietaria de La Cartuja, en Sevilla, y copropietaria de La Rosaleda de Málaga.

"No hay excepción, todos los interlocutores con la federación han sido los titulares de los equipamientos", algo que ha defendido si se tiene en cuenta que el 85 por ciento del trabajo que hay que preparar y el compromiso que hay que adquirir para optar a ser sede "pasa por completar información técnica sobre los equipamientos".

"Ser interlocutor no es algo que vaya a ser distinto que eso" y, este miércoles, en la reunión, "se llegó a una serie de acuerdos, que entre personas adultas y responsables vamos a respetar; la ciudadanía no entendería lo contrario", ha opinado Serrano.

ALTURA DE MIRAS

El consejero municipal ha reclamado "trabajar con altura de miras y con el objetivo de que Zaragoza sea sede del mundial", de manera que algunas conductas "sean reconsideradas".

Los ciudadanos "quieren que Zaragoza participe en el Mundial por los réditos en términos de imagen, posición de ciudad, inversión y rentabilidad económica" y gracias a que este jueves se ha decidido de manera definitiva, en el pleno, la ubicación del nuevo estadio "vamos a cumplir los calendarios".

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, también ha hecho referencia a esta cuestión durante el debate sobre la ubicación del estadio y ha pedido "que la cuestión no se politice".

A su entender, no debería hacerse cargo de esa interlocución un concejal, ni tampoco ningún cargo político del Gobierno de Aragón: "Que sea una persona independiente", "otras sedes dejan a la federación buscar a otras personas independientes", ha enfatizado.