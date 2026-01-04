Azcón pide "prudencia" y "extrema precaución" ante la alerta por nevadas y heladas

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, recibe a representantes de la comunidad venezolana en Aragón. - FABIAN SIMON/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha hecho un llamamiento a la "prudencia" y a la "extrema precaución" ante la previsión de nevadas y heladas como consecuencia de la llegada del a borrasca Francis, a pesar de que "determinadas previsiones meteorológicas han mejorado".

En declaraciones a los medios de comunicación tras recibir en su despacho a representantes de la comunidad venezolana en Aragón, el presidente autonómico ha señalado que se ha decidido mantener el Plan Especial de Protección Civil en fase de alerta por la elevada incertidumbre, pese a la mejora de las precisiones.

No obstante, ha reiterado que se esperan "fríos intensos" y que en determinadas zonas de Aragón "va a seguir habiendo nevadas", con lo que, por la experiencia de otros temporales invernales similares, es necesario reafirmar el "máximo respeto a la carretera, máximo respeto a la montaña y todo el cuidado del mundo".

"La fase de alerta en ese plan especial de protección civil sigue vigente y vamos a esperar a que el temporal amaine para poder recuperar la normalidad en todas las carreteras", ha concluido.