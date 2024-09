Azcón pide a todas las fuerzas políticas un acuerdo que convierta a Aragón en "ejemplo" contra el "cupo catalán"

ZARAGOZA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado que esta semana va a llamar a todos los portavoces parlamentarios con el objetivo de alcanzar un acuerdo para que la Comunidad Autónoma sea un "ejemplo" en la defensa de la solidaridad y de la igualdad, lo que, a su juicio, pasa por rechazar un "cupo catalán" que implica "privilegios a quienes dan el poder al PSOE".

Azcón ha avanzado en rueda de prensa que comparecerá el próximo 12 de septiembre en las Cortes de Aragón para explicar el objetivo de un acuerdo que cree que es "posible" porque es "un asunto de Comunidad" y porque los aragoneses tienen "experiencia", "voluntad" y "mimbres" en este tipo de consensos.

Así, ha insistido en su deseo de que Aragón sea "ejemplo" a la hora de anteponer los intereses de la Comunidad Autónoma a los intereses partidistas porque, en este caso, "hay algo más importante", que es defender "lo que es de todos" y porque "hablar de solidaridad es hablar de Aragón y, cuando la solidaridad se quiere romper, a los aragoneses nos tienen que oír".

"Si las palabras que hemos oído son seguidas de hechos, podemos llegar a un acuerdo", ha subrayado el presidente, y con ello servir de "empuje" para otras autonomías y, así, "cambiar el rumbo de la política nacional".

Además, ha recordado que hay precedentes en Aragón en cuanto a acuerdos sobre financiación. Eso sí, las condiciones ahora han cambiado porque "no podía imaginarse que la insolidaridad podía ser defendida por alguien" o que "las Comunidades Autónomas ricas no aporten a la caja común", ha remachado el presidente aragonés.

UN "ATENTADO" Y UNA "AMENAZA AL BOLSILLO"

En opinión de Azcón, la "financiación privilegiada" para Cataluña es "un atentado" a la solidaridad, a la Constitución y a la igualdad entre todo los españoles, además de "la mayor amenaza al bolsillo de los aragoneses" que ha habido en democracia.

En definitiva, ha considerado la financiación pactada entre PSC y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat significa que "una comunidad rica deja de aportar dinero a la caja común para quedárselo exclusivamente para ellos".

En ese sentido, ha recalcado que el modelo de financiación afecta "a todos y cada uno de los aragoneses" porque determina todas las políticas y la calidad de los servicios públicos que se prestan en la Comunidad. Por ello, ha adelantado que este debate va a ser "crucial, esencial, estratégico y prioritario" para el Gobierno autonómico.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Todo esto, además, lo trasladará Azcón a la próxima Conferencia de Presidentes, cuando la convoque Sánchez, porque "no puede ser que el próximo sistema de financiación tenga privilegios" y que los socialistas estén dispuestos a aceptarlo "a cambio de gobernar la Generalitat" y de dar "más privilegios a sus socios".

Asimismo, ha añadido que, "cada vez más", estos principios son defendidos no sólo por presidentes autonómicos del PP, sino también por dirigentes de otros partidos políticos. Por ello, ha remarcado que va a trabajar en que salga un acuerdo que no sea sólo la opinión de un partido, sino "la opinión de todos los aragoneses". "Romper la solidaridad no es algo que estamos dispuestos a tragar", ha sentenciado.

Azcón ha pedido también al presidente del Gobierno "respeto" a las Comunidades Autónomas y a sus dirigentes, ya que "no puede ser" que "abusara" de las conferencias de presidentes "cuando a él le interesaba" y, ahora, esté tardando "meses y meses" cuando hay que resolver "problemas importantes".