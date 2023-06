Azcón (PP) asegura que el cambio es "imparable" y el Gobierno de Pedro Sánchez "está amortizado"

ZARAGOZA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este martes que el cambio es "imparable" en el conjunto de España y que el Gobierno central de Pedro Sánchez "está amortizado". Ha participado en la presentación de las candidaturas del PP regional al Congreso y el Senado en las elecciones generales del próximo 23 de julio.

"Estas elecciones son vitales, España se juega el ser o no ser", ha manifestado Azcón, considerando que hay dos modelos, "el que representa Sánchez, de improvisación y confrontación, y el de Alberto Núñez Feijóo, de la prosperidad, la ilusión y la estabilidad".

Ha señalado que el cambio comenzó con la victoria del PP en las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, cuando "los aragoneses no creyeron las promesas que les hizo el PSOE, el humo electoral" y ahora "el Gobierno del PSOE y Podemos con sus indescriptibles socios de ERC y Bildu va a caducar".

Las elecciones autonómicas tuvieron "un claro ganador", también las municipales, que han propiciado que Natalia Chueca, Lorena Orduna y Emma Buj gobiernen las tres capitales de provincia en Aragón y otros muchos municipios tengan alcaldes del PP.

"Los aragoneses dijeron adiós" al Gobierno del socialista Javier Lambán "y manifestaron cuál es la voz de Aragón, y, ahora de nuevo, los aragoneses van a hablar alto y claro para despedir a Pedro Sánchez del Gobierno de España", ha continuado Azcón, quien ha insistido en rechazar "los indultos y la rebajas de penas a los peores delincuentes sexuales, las medidas improvisadas, los reales decretos".

"No podemos permitir que el Gobierno de España no haga nada ante la mayor pérdida de poder adquisitivo en la historia", ha manifestado Azcón, añadiendo que las familias españolas necesitan un presidente "que mire por ellos, un Gobierno que no se quede con los brazos cruzados, cuando miles de familias aragonesas tengan serias dificultades para llegar a fin de mes".

LISTAS ELECTORALES

El presidente del PP regional ha abogado por "abrir una nueva etapa para derogar el sanchismo" y ha elogiado a los candidatos al Congreso y el Senado, destacando a la expresidenta de la Comunidad Autónoma y candidata a la Cámara Alta, Luisa Fernanda Rudi, de quien ha realzado "su currículum en defensa del interés general y de Aragón.

Los candidatos "salen a darlo todo por los aragoneses, a defender la Comunidad y representar sus intereses en Madrid, en el Senado y el Congreso" y para impulsar un Gobierno de España de Alberto Núñez Feijóo "transparente, sin sectarismos, que no viva de enfrentar a unos españoles con otros".

El cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Pedro Navarro, ha expresado que el PP es la única opción "capaz de derogar al sanchismo", emplazando a seguir "el camino marcado por Azcón" en Aragón, tras lo que ha lamentado "que la nuestra haya sido una provincia olvidada", en alusión a las infraestructuras viarias e hidráulicas o los fallidos proyectos de la fábricas de baterías.

El cabeza de lista al Congreso por Teruel, Alberto Herrero, ha afirmado que el PP Aragón está preparado para "llevar a Feijóo a la Moncloa y devolver la dignidad a este país, Aragón y Teruel", añadiendo que los 'populares' tienen "ganas, ideas e ilusión" para ganar las elecciones generales.

La cabeza de lista al Congreso por Huesca, Ana Alós, ha asegurado que el Alto Aragón ha permanecido "en el olvido" esta legislatura, ralentizándose las infraestructuras, y ha abogado por impulsar el turismo, la logística y el sector primario.